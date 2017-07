Trump acusa al exdirector del FBI James Comey de filtrar información confidencial ilegalmente

El presidente Donald Trump acusó este lunes al exdirector del FBI James Comey de filtrar ilegalmente información clasificada a los medios sobre sus reuniones. Lo hace apenas horas después de que se conocieran nuevas relaciones de la campaña del entonces candidato con Rusia en el marco de la elección presidencial.

"James Comey filtró información clasificada a los medios. ¡Eso es muy ilegal!", dijo Trump en su cuenta de Twitter, entre una decena de trinos que escribió o retuiteó desde primeras horas de la mañana.



James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017