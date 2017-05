Tres tuits y un gif de los Simpson que resumen las centenarias tensiones entre Rusia y Ucrania

Algo que se dijo este lunes en París disparó un combate tuitero entre dos países: Rusia y Ucrania. Sería mejor decir que el enfrentamiento fue entre @Russia y @Ukraine, las cuentas de Twitter oficiales en inglés de ambos países de Europa del Este.

En una rueda de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió a Anne Yaroslavna, una princesa ucraniana que se convertiría en reina de Francia, como precursora de las relaciones binacionales y además la identificó como “la rusa Anne” y no como Anne de Kiev, como se le conoce.

Eso motivo una corrección histórica desde @Ukraine que recordó que “Cuando @Russia dice que Anne de Kiev estableció las relaciones Rusia-Francia, permítanos recordar la secuencia de los eventos” y añadió una gráfica recordando que el texto de coronación que se usaba en las ceremonias de coronación francesas provenía de la biblioteca del padre de Anne, en una época en la que Moscú era un bosque subdesarrollado.



When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql

La diplomática respuesta de @Russia fue: “Estamos orgullosos de nuestra historia común. Rusia, Ucrania y Bielorusia compartimos la misma herencia histórica que debería unir nuestras naciones, no dividirlas".



We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p

— РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) May 30, 2017