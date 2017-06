Tres días después del anuncio de salida de París, una funcionaria de Trump dice que el presidente sí cree en el cambio climático

El presidente Donald Trump, que ha calificado el cambio climático como un "engaño" de China, cree que el clima está cambiando y que los humanos tienen un papel en ello, según dijo la embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley.

En entrevistas emitidas por los programas matutinos de política de CNN y CBS, Haley respondió a una pregunta que hasta ahora ningún funcionario del gobierno Trump había sabido contestar.

"El presidente Trump cree que el clima está cambiando y cree que los contaminantes son parte de la ecuación", dijo Haley en una entrevista sobre "Estado de la Unión", le dijo Haley al presentador de CNN Jake Tapper.



"El resto del mundo quería decirnos cómo hacerlo, y estamos diciendo que lo haremos, pero lo haremos bajo nuestros términos", agregó.

Haley explicó que Trump se retiró del pacto de París, en un anuncio el jueves que ha provocado condenas de todo el mundo, "porque no fue posible cumplir con las condiciones" acordadas por el expresidente Barack Obama.

Durante la rueda de prensa diaria del viernes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, dijeron que no habían discutido con el presidente sobre sus opiniones sobre el cambio climático.

Trump ha cambiado de opinión sobre el cambio climático, negado en ocasiones de manera tajante su existencia, y en otras admitiendo que podía haber alguna conexión con la actividad humana.



President Trump believes the climate is changing and that humans have a role in it, @nikkihaley tells @jaketapper https://t.co/tGux700o39 pic.twitter.com/1GllnVaSUc