Tras retirar los datos de su web, FEMA vuelve a dar estadísticas sobre el acceso a agua potable y electricidad en Puerto Rico

Estos dos datos fundamentales desaparecieron de la página que documenta la respuesta de la agencia federal del manejo de emergencias en la isla. Sin explicación y tras el reporte que en principio publicó The Washington Post, este viernes volvieron a colocar esa información.

La falta de agua potable y electricidad en Puerto Rico tras el paso devastador del huracán María han puesto a la isla en una situación de crisis humanitaria. A las críticas de las autoridades locales sobre la lentitud en la ayuda, marcada la polémica entre la alcaldesa de San Juan y el presidente Donald Trump, podría sumarse otra más: la falta de transparencia.

El diario The Washington Post fue el primero en reportar que los datos de acceso a agua potable y electricidad fueron eliminados de la página web de la Agencia de Gestión para Emergencias (FEMA) que reúne los avances de la respuesta federal a la emergencia. Hasta el miércoles la mitad de los 3.6 millones de habitantes de Puerto Rico no tenía agua potable y tan sólo un 5% había recuperado la electricidad, más de dos semanas después del paso del huracán que dañó por completo la red eléctrica. Para el jueves, los datos ya no estaban allí. Luego del reporte, sin embargo, este viernes por la tarde el portal de la agencia volvió a tener los datos sobre agua y electricidad.



Un portavoz de FEMA, William Booher, indicó al periódico que esa información está recogida en otra página web oficial de la oficina del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pero no explicó por qué habían dejado de incluirse en el reporte general de la ayuda federal.

“Nuestra misión es apoyar al gobernador y sus prioridades de respuesta a través de la estructura de mando unificada para ayudar a los puertorriqueños a recuperarse y volver a la rutina”, indicó al diario Booher, que defendió que en cualquier caso los datos estás disponibles y abiertos al público en la otra web.

Los datos que sí se mantienen allí son los de los trabajos que están llevando a cabo el gobierno.



Según FEMA, actualmente hay 14,000 empleados federales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, todos los aeropuertos y oficinas de correo federales están abiertos, han limpiado más de 30 millas de carretera. Además, el 65% de las tiendas de comestibles han reabierto y casi todos los hospitales y centros de diálisis, agregan.

El presidente Trump, que visitó la isla el martes, ha asegurado que el trabajo federal ha sido "increíble" y “exitoso” , mientras la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se ha convertido en el símbolo del enfado de Puerto Rico.



Impresionantes imágenes de un río desbordado por el huracán María en Puerto Rico Univision 0 Compartir



Ambos se enzarzaron en una disputa dialéctica después de que Cruz suplicara ayuda ante los problemas para distribuir la ayuda sobre el terreno y, después de diez días sin energía eléctrica, denunciara: " Estamos muriendo y nos están matando con su ineficiencia y burocracia".

"Quieren que les resuelvan todo, cuando debería ser un esfuerzo de la comunidad. Los trabajadores federales presentes en la isla están haciendo un excelente trabajo", contestó Trump, quien durante su visita dijo que Puerto Rico debería estar orgulloso de que solo murieran 16 personas, a diferencia de la “catástrofe real” de Katrina, que dejó un saldo de 1,800 muertos. Poco después de las palabras del mandatario, el gobernador Roselló anunciaba que el balance de muertos aumentaba a 34.