Tillerson afirma que Estados Unidos "espera" que Asad abandone el poder en Siria

El secretario de Estado, en una reunión del G-7 en Italia y a pocas horas de viajar a Rusia, afirmó que "nuestra esperanza es que Bashar al-Asad no forme parte de este futuro".

El secretario de Estado, Rex Tillerson, sostuvo este martes que Estados Unidos "espera" que el presidente sirio, Bashar al-Asad, abandone el cargo para permitir así una solución en el país, que lleva ya seis años de guerra civil.

"Nuestra esperanza es que Bashar Al Asad no forme parte de este futuro", aseguró Tillerson ante medios de comunicación en una cumbre del G7 en Lucca (Italia). El secretario de Estado recalcó además la necesidad de que el pueblo de Siria decida su futuro político.



Continúa la tensión entre gobiernos de EEUU, Rusia e Irán /Univision 0 Compartir

Tillerson dirigió estas palabras días después de que Estados Unidos bombardeara una base aérea en Siria en respuesta a un ataque con armas químicas que, las principales potencias mundiales, creen realizó el régimen de Bashar al-Asad. El canciller estadounidense avisó de que está claro "para todos nosotros que el reinado de la familia Asad está llegando a su fin".

El diplomático aprovechó la oportunidad también para avisar un mensaje a Rusia, país al que se desplazará tras esta reunión en Italia y que es el principal aliado del régimen sirio. Tillerson advirtió a Moscú que debe elegir entre ponerse del lado de Washington y sus aliados o con Siria, Irán y el grupo Hezbolá.



publicidad

En todo caso, la reunión del G-7 (grupo formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) finalizó "sin consenso" sobre nuevas sanciones contra Siria o Rusia después del ataque químico que dejó cerca de 80 personas muertas, entre ellas numerosos niños.

Viaje a Rusia

Tras su paso por Italia, Tillerson debe desplazarse a Rusia, en una visita que supone una prueba de fuego para el recién nombrado secretario de Estado. Tras el bombardeo a la base siria, Moscú criticó duramente la política de Estados Unidos en la región y llegó a afirmar que el operativo puso a Washington "a una pulgada de la confrontación militar con Rusia".

Con la confrontación diplomática de fondo, Tillerson llega a Moscú para una visita de dos días. Por ahora, no se ha informado de la agenda del secretario de Estado y tan solo ha sido anunciada una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para este miércoles. Fuentes del Kremlin no han descartado que pueda reunirse con el presidente Vladimir Putin, pero por ahora dicho encuentro no está confirmado.

El viaje de Tillerson se vio precedido por las palabras de Moscú calificando las relaciones entre los dos países como las más complicadas desde el final de la Guerra Fría. Esta declaración fue realizada a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia en el que, sin embargo, culpa de esta circunstancia al gobierno del expresidente Barack Obama que hizo "todo lo posible" para empeorar las relaciones bilaterales. El expresidente demócrata puso fuertes sanciones contra Rusiaa finales de 2016 por la interferencia en las elecciones presidenciales.



publicidad

La visita se produce en un momento de gran tensión política en Estados Unidos, donde las agencias de inteligencia han acusado a Moscú de haber actuado para favorecer a Donald Trump. Además, el director del FBI, James Comey, reconoció públicamente que están investigando los nexos y la posible coordinación entre Moscú y miembros de la campaña del entonces candidato republicano para dañar a su rival Hillary Clinton.

Pese a este clima, Moscú manifestó que "confiamos en que haya unas negociaciones productivas. Esto es importante no solo para el futuro desarrollo de nuestra cooperación bilateral, sino para la situación general en la arena internacional".



Siria: las dramáticas imágenes del supuesto ataque químico que dejó más de 70 muertos, entre ellos una decena de menores Al menos 58 personas -entre ellas once menores- murieron y decenas resultaron heridas este martes en un supuesto bombardeo químico en la ciudad de Jan Sheijun, en el sur de la provincia septentrional siria de Idleb, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Estas fotografías pueden herir su sensibilidad. Foto: Univision | Univision 0 Compartir La oposición siria acusó el martes al régimen de Bashar al Asad de cometer el ataque. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que citó fuentes médicas y activistas, apuntó que algunos de los heridos en el ataque perpetrado por aviones no identificados presentaban síntomas de asfixia, vómitos y dificultades para respirar. El Observatorio no descartó que el número de fallecidos aumente porque hay heridos en estado grave. Foto: AP | Univision 0 Compartir De acuerdo a los datos de los también llamados "cascos blancos", la cifra de víctimas son 50 muertos y 250 heridos, la mayoría menores y mujeres. La nota destacó que algunos de los heridos presentaban espasmos y echaban espuma por la boca. Foto: AP | Univision 0 Compartir Una fuente militar siria de alto rango negó en declaraciones a la agencia Efe que las fuerzas gubernamentales o las rusas estén detrás del supuesto ataque químico contra la localidad de Jan Shijún. "Esas alegaciones son nulas y sin efecto. Ni los aviones sirios ni los rusos han empleado nunca armas químicas en su lucha contra el terrorismo", dijo la fuente, que pidió el anonimato. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ante estos hechos, Francia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el supuesto ataque químico. "El uso de armas químicas constituye una violación inaceptable de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas y un nuevo reflejo de la barbarie de la que la población siria es víctima desde hace tantos años", declaró el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault, en un comunicado. Foto: AP | Univision 0 Compartir Un vídeo difundido por activistas mostraba a un pequeño respirando con dificultad, apenas capaz de abrir los ojos y con espuma saliendo por su boca. El balance de muertos fue agravándose durante la mañana, conforme nuevas víctimas, todas civiles, morían "tras ser trasladadas a los hospitales", precisó a la AFP Rami Abdel Rahman, director del OSDH.

Foto: AP | Univision 0 Compartir "Todos los casos tratados presentan desmayos, convulsiones, pupilas dilatadas, espuma en la boca y sofocos", explicó un médico poniendo una máscara de oxígeno a un niño, según un vídeo difundido por la dirección de sanidad general gestionado por los rebeldes. El Observatorio afirmó que los civiles murieron por asfixia, aunque dijo desconocer de qué tipo de gas se trataba.

Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un rescatista lleva el cuerpo de un niño que murió a consecuencia de la exposición a elementos químicos en Siria Foto: Ammar Abdullah/Reuters | Univision 0 Compartir Expertos turcos trasladan a una víctima del supuesto ataque químico en Idilib. Foto: AP | Univision 0 Compartir Al conocer la noticia, la Comisión de la ONU que investiga los crímenes en el conflicto sirio dijo que es "imperativo" que los autores de ataques con armas químicas sean juzgados. Foto: Reuters | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el miércoles para analizar este supuesto ataque químico en Jan Shijún, según lo anunció la presidenta de turno del Consejo, la embajadora estadounidense Nikki Haley, que se mostró muy preocupada por el episodio.

Foto: Reuters | Univision 0 Compartir La reunión se produce en respuesta a una solicitud de Francia y del Reino Unido, que habían pedido abordar la cuestión cuanto antes en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas. Foto: Reuters | Univision 0 Compartir El supuesto ataque químico se produjo horas después de que al menos 44 personas murieran y 170 resultaron heridas por ataques aéreos y de artillería contra distintas zonas de la región de Guta Oriental, el principal bastión opositor de las afueras de Damasco, según el Observatorio. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los ataques se produjeron contra las poblaciones de Duma, Saqba, Kafr Batna, Yisrin y Hamuriya. De los 44 fallecidos, al menos cuatro eran menores de edad y siete mujeres, precisó la ONG. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El Observatorio indicó que los bombardeos fueron llevados a cabo por aviones de guerra no identificados, mientras que los ataques de artillería fueron efectuados por los efectivos gubernamentales sirios. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Uno de los heridos tras el supuesto ataque con químicos en Siria recibe oxigeno Foto: Ammar Abdullah/Reuters | Univision 0 Compartir

Más información en breve