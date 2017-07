"Ten cuidado": la amenaza del abogado de Trump a un desconocido que le pidió que dimitiera

Marc Kasowitz, el abogado personal del presidente Donald Trump para el ' Rusiagate', amenazó a un desconocido en una serie de correos electrónicos, según reveló Propublica. En dichos

El hombre, que pidió no ser identificado, leyó una historia de dicho medio en la que se afirmaba que el letrado no iba a solicitar un chequeo del FBI que le permitiría tener acceso a información clasificada y se afirmaba que podría tener problemas para obtener el permiso debido a problemas con el alcohol. Además, algunos empleados afirmaron que el abogado tuvo un comportamiento con ellos que les hizo sentir incómodos, según Propublica.



En este tipo de chequeos, el FBI revisa cualquier tipo de antecedente o información "relevante sobre el carácter, la honestidad, la discreción, el buen juicio y la fiabilidad".

Por eso, el desconocido le envió un email con las palabras "dimite ahora" en el campo del asunto.

El abogado respondió con una serie de mensajes entre las 9:30 y las 10:00 pm ET en los que llegaba a utilizar también palabras malsonantes e insultos. "Estoy encima de ti. Te estás metiendo conmigo ahora. Vamos a ver quién eres. Ten cuidado, pendejo", se puede leer en uno de esos emails publicados por Propublica, que pudo confirmar la veracidad de los correos.

En otro correo, Kasowitz escribió: "Llámame. No tengas miedo, pedazo de mierda. Da la cara. Si no me llamas es que tú tienes miedo". Posteriormente, siguió con sus comentarios amenazantes y le dijo: "Ya sé dónde vives, te estoy siguiendo los pasos. Tú también puedes llamarme. Me verás. Te lo prometo".

El desconocido que recibió la amenazas puso en manos del FBI el contenido de los correos al sentirse intimidado para que existiera una prueba de los correos recibidos del abogado de Trump.



Nota de disculpa

Tras la revelación de los correos electrónicos, un portavoz del letrado publicó una nota de disculpa en la que achacaba dicho comportamiento y lenguaje a la cantidad de trabajo que tiene Kasowitz.

"El señor Kasowitz, que está ocupado con asuntos de los clientes, dijo que tiene la intención de disculparse con la persona autora del correo electrónico referenciado en la historia ProPublica de hoy. Aunque no hay excusa, el correo electrónico llegó al final de un día muy largo que, a las 10 p.m., aún no había terminado", sostiene el comunicado.

"'La persona que envía ese correo electrónico tiene derecho a su opinión y yo no debería haber respondido de manera inadecuada", dijo Kasowitz. 'Tengo la intención de enviarle un correo electrónico indicando eso. Este es uno de esos momentos en los que uno desea poder invertir el reloj, pero por supuesto que no puedo'", sostiene el documento.



Tras la publicación de la primera historia, un portavoz del letrado negó algunos de las informaciones aparecidas en el artículo de Propublica mediante un comunicado. "Marc Kasowitz no ha tenido problemas con el alcohol". Además, señaló que "no ha llegado a la oficina intoxicado, los abogados no han tenido que cruzar la calle para ir a un restaurante durante la jornada de laboral para consultar a Kasowitz sobre asuntos de trabajo".