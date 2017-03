Aumenta la presión para que Devin Nunes se aparte de las investigaciones sobre supuesto espionaje

Una cadena de tropiezos políticos ha puesto a Devin Nunes, el presidente de la comsión de inteligencia de la Cámara de Representantes, en el ojo del huracán.

A medida que se conoce información que pone en entredicho su asepsia partidista en las averiguaciones sobre la denuncia de supuestas interceptaciones telefónicas del expresidente Barack Obama a Donald Trump durante la campaña electoral –no demostrada hasta ahora–, crecen las voces que piden que Nunes se aparte del caso.

La comisión también realiza una indagatoria a la interferencia de Rusia en las elecciones y sus posibles vínculos con la campaña de Trump. El lunes, anunciaron que el yerno de Trump, Jared Kushner, acordó ser entrevistado. La Casa Blanca confirmó que Kushner, alto asesor de Trump, se ofreció voluntariamente a la entrevista sobre el arreglo de reuniones con el embajador ruso y otros funcionarios.

Este mismo lunes, Nunes admitió que fue a terrenos de la Casa Blanca para revisar reportes de inteligencia y reunirse con la fuente secreta detrás de su aseveración de que las comunicaciones de allegados del Trump fueron captadas de manera "incidental" durante labores de espionaje.

Aunque Nunes confirmó que se reunió con esa fuente en el complejo de la Casa Blanca, negó que existiera coordinación con los asistentes del mandatario.



Sin embargo, las conexiones de Nunes con el alto gobierno de Trump han generado dudas públicas insalvables sobre si la comisión puede investigar el caso de manera creíble.

Así lo ha manifestado el representante Adam Schiff y otros líderes demócratas del Senado y la cámara baja, quienes pidieron que Nunes se recusara de la investigación sobre Rusia que lleva la comisión.

Es sumamente raro que un presidente de comisión actúe por cuenta propia y no se coordine reuniones relacionadas con la investigación con un miembro de alto rango, como Schiff.

"Creo que el público no puede tener la confianza necesaria en que los asuntos en torno a la campaña presidencial o al equipo de transición se puedan investigar con objetividad o ser supervisados por el presidente de la comisión", dijo Schiff el lunes por medio de un comunicado.



Nunes es hombre de confianza de Trump y formó parte de su equipo de transición.

Tras revisar la información la semana pasada, Nunes convocó a una conferencia de prensa para anunciar que las agencias de espionaje de Estados Unidos podrían haber captado de manera accidental a Trump y a sus allegados durante una vigilancia rutinaria a las comunicaciones de extranjeros.



"El presidente y otros miembros del equipo de transición aparecieron en informes de inteligencia", explicó Nunes a la prensa.

La información recogida entre noviembre y enero fue "ampliamente diseminada" en los círculos de la inteligencia estadounidense, aseguró.

La ley señala que la identidad de los ciudadanos estadounidenses vigilados accidentalmente debe ser borrada o tapada en los informes.

Según Nunes, las personas involucradas en la interceptación de las comunicaciones de Trump han violado la ley.

Igualmente, Nunes aseveró que las comunicaciones no están relacionadas con Rusia y que todo apunta a que tienen "poco o ningún valor".

Trump aprovechó rápidamente las declaraciones y dijo que eran una reivindicación, al menos parcial, de sus afirmaciones de que el presidente Barack Obama intervino los teléfonos en la Torre Trump, aunque Nunes, Schiff y el director del FBI James Comey han dicho que no existe evidencia de ello.



"Valoro mucho que hayan encontrado lo que han encontrado", precisó Trump acerca de las supuestos hallazgos de Nunes..

En una ya habitual reacción de desviar la atención y defenderse lanzando acusaciones por su cuenta personal de Twitter, el presidente insinuó este lunes que la comisión debería investigar los tratos de Bill y Hillary Clinton con Rusia. "La historia de Trump Rusia es una farsa", tuiteó.



Why isn't the House Intelligence Committee looking into the Bill & Hillary deal that allowed big Uranium to go to Russia, Russian speech....