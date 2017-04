Steve Bannon como conejito de pascua, un caso de 'fake news'

En medio de las celebraciones de Semana Santa en la Casa Blanca, seguía moviéndose subterráneamente el pulso palaciego en el que el estratega jefe del presidente Donald Trump, Steve Bannon, parece estar llevando la peor parte, según reportan medios especializados.

Para ilustrarlo, la captura de pantalla de CNN que dice “Bannon acepta un papel disminuido en la Casa Blanca” y parece sugerir que el nuevo rol es el de Conejito de Pascua.

Sería la delicia de los muchos detractores que ha venido acumulando Bannon a la izquierda y a la derecha del espectro político, no sólo desde que se integró a la campaña de Trump a mediados del 2016, sino desde antes, de sus tiempos como editor del sitio de noticias conservadoras Breibart.

Pero no es verdad. Bannon no le ha sido ofrecido el puesto de conejo oficial de la Casa Blanca y la misma captura de pantalla es falsa, es un montaje que hizo el programa cómico The Daily Show del canal Comedy Central que presenta Trevor Noah.

Una productora de TV, Melissa Jo Peltier, tuiteó la imagen y se hizo viral.



Sometimes Breaking News comes at exactly the perfect moment: pic.twitter.com/0SNczBHCzU — Melissa Jo Peltier (@MelissaJPeltier) April 17, 2017

Muchas personas pensaban que era una deliciosa ironía que se leyera en pantalla esa leyenda justo en momentos que el presidente Trump se presentaba al lado del conejo DE pascual en su primera ceremonia de Semana Santa en la residencia presidencial.



publicidad

Pero ni Bannon era el conejo, ni ese era el titular el que estaba al aire cuando salió el presidente a hablar con los niños que participaban en la celebración en los jardines de la residencia presidencial.

Todo fue un montaje que algunos retuitearon creyendo que era el sumun de la ironía (o la justicia) política.