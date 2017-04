Starbucks, Pizza Hut o Apple: las corporaciones que sufrirían por una guerra comercial con China

En el primer cara a cara entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jingping el comercio entre ambos países será uno de los temas calientes. Trump acusa a China de "hacer trampas" para abaratar el precio de los productos chinos y ha prometido equilibrar el déficit comercia con el país asiático, el mayor de EEUU con cualquier socio comercial.

En 2016, EEUU importó de China $479,530 millones en bienes y servicios de China, mientras que China exportó $169.610 millones a EEUU en 2016.

Pero las grandes corporaciones estadounidenses que tienen presencia en China podrían salir perjudicadas si China toma represalias contra los productos estadounidenses.

Temen que una guerra comercial les cierre las puertas del mercado chino donde ha ido creciendo en los últimos años una clase media con un mayor poder para consumir. Pero, ¿cuáles son las empresas estadounidenses que más tienen que perder?

Por sectores, el más expuestos al mercado chino es el de la soya, seguido de la industria de aeronaves, según un estudio del banco JP Morgan de 2014.



Sectores económicos en EEUU que más exportan a China Principales exportadores estadounidenes de bienes a China (en miles de millones de dólares) FUENTE: JP Morgan (2014) | UNIVISION



En cuanto a las compañías que más dependen del mercado chino, la más expuestas según el banco Goldman Sachs pertenecen al sector de los semiconductores, es decir los fabricantes de chips para hardware. Skyworks Solutions, con 7,000 empleados, depende en un 83% de sus ingresos del mercado chino.

Excluyendo a las empresas tecnológicas, las empresas más dependientes de China son los casinos Wynn Resorts y el conglomerado de cadenas de fast food Yum!, que es dueño de Taco Bell, Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut.



Empresas de EEUU que más dependen de China Las grandes compañías de EEUU con una proporción de ingresos mayor procedente de China FUENTE: JP Morgan / The Street | UNIVISION



Aunque tienen sus ingresos más repartidos por todo el mundo, hay otras grandes corporaciones que han hecho fuertes inversiones en China en los últimos años. Por ejemplo, el gigante de los supermercados Wall Mart tiene 432 tiendas en China, y la cadena de cafeterías Starbucks tiene más de 2,500 establecimientos allí. Su exCEO Howard Schultz le había dicho a los inversores que China sería algún día un mayor mercado para su compañía que EEUU.

De entre los fabricantes de autos, uno de los más expuestos es General Motors, cuyos modelos Buick son muy populares en China. Casi 9 de cada 10 autos Buick son vendidos en China.

En cuanto a los estados de EEUU que más exportan a China, el principal es Washington, seguido de California y Texas.



Estados de EEUU más exportadores a China (en 2015) Los estados que más exportaron a China (en miles de millones de dólares) FUENTE: US-China Business Council | UNIVISION