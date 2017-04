'Spicey' regresa a SNL como conejito de Pascua y sí... habla de Hitler y el Holocausto

Melissa McCarthy regresa a Saturday Night Live convertida en el vocero de la Casa Blanca para reconocer que se equivocó al afirmar que Hitler no usó gases letales: "Sé que no se les llama centros de holocausto. Claramente quise decir clubes de concentración".

'Sean Spicey', el personaje que hace sátira de Sean Spicer, el vocero de la Casa Blanca, regresó este sábado al show Satudary Night Live y esta vez disfrazado de conejito de Pascua.

Caracterizado por Melissa McCarthy, quien ya hizo la interpretación en una oportunidad, el 'Spicey' (juego de palabras entre Spicer y picante en inglés) de SNL centró sus comentarios en Hitler y el Holocausto.

A propósito del ataque químico en Siria donde murieron 80 personas, entre ellas decenas de niños, el portavoz del gobierno de Trump cometió un error de proporciones históricas hace cinco días cuando aseguró que el presidente Bashar al-Asad ha tenido un comportamiento más reprochable que el líder de la Alemania Nazi Adolfo Hitler al usar armas químicas contra su pueblo.

“ Alguien tan despreciable como Hitler no descendió a usar armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo frente a periodistas que incluso lo confrontaron. "4 horas más tarde, Spycer se disculpaba por el craso error.

No tardó SNL en acopiar el material para elaborar una hilarante escena con McCarthy como 'Spicey'.

"Todo el mundo se calla para poder disculparme", dijo 'Spicey'. "Sí, todos ustedes tuvieron su deseo esta semana. Spicey finalmente cometió un error".





Después de destrozar el nombre del líder sirio, explicó sus comentarios polémicos. "Sé que no se les llama centros de holocausto", dijo el Spicer de McCarthy. "Claramente quise decir 'clubes de concentración".

"Sería genial si quienes buscan cinco patas al gato no se centran en todos los insultos y las mentiras que digo. Eso sería bueno. Y finalmente ustedes saben que soy sensible al hecho de que fueron enviados allí en los trenes, pero al menos no tuvieron que volar United, ¿verdad?", dijo 'Spicey'.

El momento vino acompañado con algunos accesorios divertidos como un enorme huevo de pascua y un carrito por el que se desplazada por el escenario que asemeja a la sala de prensa de la Casa Blanca.



El programa comenzó con el presentador y humorista Jimmy Fallon como Jared Kushner, el yerno del presidente, que volvió a estar interpretado por Alec Baldwin.

El 'Kushner' de Fallon abrió el show del sábado entrando en la Oficina Oval vestido con una chaqueta deportiva, chaleco antibalas y lentes de sol para averiguar si él o el asesor Steve Bannon, retratado como Grim Reaper, debe salir del gobierno.

El 'Trump' de Baldwin hizo entonces una eliminación al estilo de su viejo reality show 'The Apprentice' y finalmente eligió a Kushner.





"Jared, eres una inspiración", dijo Baldwin como Trump. "Has demostrado a todo el mundo que si naces rico y te casas con mi hija, puedes hacer lo que quieras".

El personaje de Trump dejó que Kushner se sentara en "su nuevo escritorio" mientras él lo hacía en un escritorio más pequeño y jugaba con juguetes en la Oficina Oval.

Fallon, que no habló ni una palabra durante la escena, se unió al Trump de Baldwin al decir la frase de firma del programa: "¡Es sábado por la noche!".

