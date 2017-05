"¿Se está secando el pantano?": Aparece un hueco frente a Mar-a-Lago (y con él los memes)

La aparición de un hueco frente al club privado Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida ha generado un jocoso debate en las redes sociales. Las autoridades de Palm Beach dijeron que probablemente fue ocasionado por la instalación de una tubería cerca del complejo en el que el mandatario ha pasado buena parte de los fines de semana, recibido a líderes mundiales y hasta recreado el 'situation room' de la Casa Blanca.



Sinkhole in front of Mar-a-Lago: A 4' x 4' sinkhole has formed on Southern Boulevard directly in front of… https://t.co/5xOpmJ8Y2v — Town of Palm Beach (@townpalmbeach) May 22, 2017

BREAKING: Sinkhole near Mar-a-Lago is causing traffic delays as crews work the scene. https://t.co/9DdtT0qver pic.twitter.com/dKnCo2Rcjk — WPEC CBS12 News (@CBS12) May 22, 2017

Pero, en la redes sociales, barajan otras potenciales 'causas' para la formación del hoyo de 4 metros de largo por 4 metros de ancho. Para algunos se trata de una "señal", mientras que para otros puede significar que se está "secando el pantano" de la corrupción como prometió el mandatario.



The swamp is draining? https://t.co/iWE7BjFs9i — Peter Stevenson (@PeterWStevenson) May 22, 2017

Un usuario invocó al vapuleado portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, bromeando: "Sean Spicer quiere dejar muy claro que NO hay un hueco frente a Mar-a-Lago... Es un Centro de Pantanos de Florida" (en referencia a la ocasión en que Spicer se refirió a las cámaras de gas de los nazis como "centros de Holocausto").



Sean Spicer wants to make it very clear there is NOT a sinkhole in front of Mar-A-Lago... It is a Florida Swamp Center. — Tony Posnanski (@tonyposnanski) May 22, 2017



Y otro recurrió a una de las frases comunes de Trump: "Tenemos la mejor piedra caliza ahí abajo, realmente la mejor, créanme".



"We have the most terrific limestone down there, really the best, believe me." https://t.co/JLg0HR7XJV — Nick Stampar (@NStampar) May 22, 2017

Mientras tanto, trabajadores de Palm Beach han resguardado el Southern Boulevard e iniciado las labores de excavación para dilucidar qué ocasionó el hueco frente al club privado de Trump.

