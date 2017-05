Rusia conquista la Casa Blanca en la última portada de la revista Time...

El último número de la revista Time lo tiene claro: la injerencia rusa en la política estadounidense alcanza ya la Casa Blanca. Y qué mejor forma de ilustrarlo que una portada que muestra a la Casa Blanca siendo engullida por la Catedral de San Basilio (aunque muchos en redes sociales han identificado el edificio ruso con el Kremlin, en realidad se trata de este templo que preside la Plaza roja de Moscú):



TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8f pic.twitter.com/tnng9Wy6km

— TIME (@TIME) May 18, 2017