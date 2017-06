Quién es la mexicana que podría convertirse en la primera dama británica...

Se debatirá entre la filontropía y ser una 'cover girl'

Aunque de seguro continuará con sus trabajos filantrópicos con organizaciones como Martha Graham Dance Company, the Boys Club de New York y American Red Cross, la modelo tendrá sin duda que repartir el tiempo con las demandas propias de ser una verdadera cover girl capturando la atención de los medios especializados quizás más que el record que logró Michelle Obama. No será, sin embargo, la primera modelo en llegar tan arriba en el poder, Pat Nixon y Betty Ford fueron otras modelos que ocuparon el rol de primera dama.

Foto: Getty Images | Univision

0 Compartir