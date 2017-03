¿Qué tenía en los dientes el vocero de la Casa Blanca durante la conferencia de prensa?

Mientras Sean Spicer hablaba en conferencia de prensa desde la Casa Blanca como lo hace a diario, algo del propio vocero capturó la atención y las miradas de quienes seguían su intervención: una mancha oscura en sus dientes.

Desde las redes sociales muchos lanzaron especulaciones en clave de humor. Algunos especulaban sobre el problema de dar ruedas de prensa luego del almuerzo mientras que otros se preguntaron si alguien de la Casa Blanca tenía un palillo a mano para Spicer.

A falta de una "aclaratoria oficial", el misterio sigue: ¿qué tenía Sean Spicer pegado en sus dientes inferiores? Espinaca, lechuga... ¿tabaco?

Aquí, algunas sugerencias que circulan por redes sociales:

"Los dientes de Sean Spicer son una ciudad santuario para las espinacas".

Sean Spicer’s teeth are a sanctuary city for spinach. #PressBriefing pic.twitter.com/JgPelp2Qxx — Jose Antonio Ojeda (@ojedasbodega) March 27, 2017



"El alimento podrido en los dientes de @PressSec Sean Spicer es una distracción y hace difícil absorber la desinformación de hoy de la Casa Blanca", escribió el actor Jim Carrey.



The rotting food in @PressSec Sean Spicer's teeth is distracting and makes it hard to absorb today's WH misinformation. ;^P pic.twitter.com/oPaA0ziGKN — Jim Carrey (@JimCarrey) March 27, 2017



"Trump está a punto de irrumpir en la sala de prensa y gritar 'TIENES COMIDA EN TUS MALDITOS DIENTES Sean Spicer' en cualquier momento".

Trump is about to burst into the press room and yell YOU HAVE FOOD IN YOUR FUCKING TEETH at Sean Spicer any minute now. — Jesse Berney (@jesseberney) March 27, 2017





"Maldito seas, Twitter".



"Deseo desesperadamente que un periodista le pregunte a Sean Spicer lo que tiene en los dientes".

I desperately want a reporter to ask Sean Spicer what he has in his teeth pic.twitter.com/hu3rRAwd6B — Alexandra Gallant (@Gallantdesigner) March 27, 2017





