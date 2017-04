“¡Qué diferencia hacen 59 misiles Tomahawk!”: el regreso de Alec Baldwin como Donald Trump

Tras hacer la imitación más aplaudida del candidato y luego del presidente Donald Trump, el actor estadounidense Alec Baldwin dio a entender que no interpretaría mucho tiempo más al personaje de la cabellera amarilla y la piel anaranjada por mucho tiempo más.

Sin embargo, este sábado volvió a ponerse la peluca para una nueva edición del show humorístico (y últimamente cuasi político) Saturday Night Live no en una, sino en una doble presentación.

En la característica apertura del programa, el “ fake” Trump de Balwyn aparece en un pueblo de Kentucky, en uno de esos mítines que tanto le gustan al verdadero Trump, buscando la ayuda de “quienes me apoyan sin importar lo que pase”.

“Es como si consiguieras un dedo en tu plato de chili pero te comes el chili porque le dijiste a todos cuánto adoras el chili”, dice Trump/Baldwin ironizando con el hecho de que muchas políticas que propone Trump en salud y empleo afectarían negativamente a esas zonas empobrecidas que durante la campaña prometió ayudar.

El ‘presidente’ les habla del bombardeo que ordenó el jueves en Siria, de la consejera de seguridad nacional de Barack Obama Susan Rice y otros temas que parecen no ser del interés de la audiencia de Kentucky.

“Los medios están diciendo buenas cosas, y nadie está hablando de Rusia, ¡Wow! Qué diferencia pueden hacer 59 misiles Tomahawk”.



"Corazonada"

En un segundo segmento, Baldwin hace las veces del presentador de Fox News Bill O´Reilly, de quien esta semana se conoció que ha pagado hasta 14 millones de dólares para resolver varias demandas por acoso sexual.

El presidente Trump, el de verdad, salió en su defensa durante una entrevista con The New York Times asegurando que no había hecho “nada malo”.

O´Reilly/Baldwin agradece el apoyo, pero, peridista al fin, le pregunta al presidente en qué basa su conclusión si conoce poco del caso.

"Estoy más familiarizado con este caso que, digamos, con cuidados de la salud", responde Trump/Baldwin.

En 2016 el programa, toda una institución en el humorismo estadounidense, ha dedicado gran parte de sus segmentos a temas de política.

Desde que Trump asumió la presidencia, el arranque del espacio siempre ha estado dedicado al presidente o algún personaje relacionado con su equipo de gobierno, como cuando la actriz Melissa McCarthy parodió al portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer.



