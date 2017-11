Putin insiste que no interfirió en las elecciones de EEUU y Trump le cree

El presidente Donald Trump dijo este sábado que preguntó varias veces al presidente ruso Vladimir Putin sobre la intromisión en la elección de Estados Unidos en 2016. Y éste siempre lo negó aunque las pruebas que han aparecido en las investigaciones muestran, hasta ahora, todo lo contrario.

"Él me dijo que no se metió. Me volvió a decir que no se metió. Le pregunté otra vez. Usted sólo puede preguntar tantas veces", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force 1 mientras volaba a Hanoi, en Vietnam.

El mandatario estadounidense dijo que en la cumbre Asia-Pacífico, que se realiza en Vietnam, "cada vez que me ve (Putin), dice: ' yo no hice eso '", dijo Trump.

"Y creo, realmente creo, que cuando me dice eso, el se refiere a eso (Rusiagate)", agregó Trump, quien considera que el tema ha sido "insultante" para el presidente ruso.

También en Vietnam el propio Putin ha salido al paso con el tema para continuar negando la interferencia. Sostiene que "son fantasías" relacionadas con política interna estadounidense.

"Todo lo que está vinculado al supuesto caso de injerencia rusa en Estados Unidos es la prueba de la lucha política interna en ese país", tercia el presidente ruso.

"Son fantasías", afirma.

"No sé nada, decididamente nada", insiste.





La investigación, de momento, compromete al exjefe de la campaña del presidente, Paul Manafort, y su exasociado de negocios, Rick Gates. Ambos quedaron imputados por conspiración contra Estados Unidos, lavado de dinero y por actuar como agentes de un gobierno extranjero.

También ha sido acusado el exasesor de la campaña, George Papadopoulos, quien se declaró culpable de mentirle a agentes del FBI y a quien desde que se conoció la noticia la Casa Blanca minimizó su papel tratándolo como 'voluntario' o 'un asistente menor' de la campaña.

Las acusaciones sobre el llamado 'Rusiagate' implican a una sobrina del propio presidente ruso, que habría entrado en contacto en 2016 con Papadopoulos.

En el marco de la investigación que adelanta el fiscal especial Robert Mueller también fue entrevistado el asesor de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, lo que acerca la pesquisa al círculo más cercano al presidente Donald Trump.



Sin solución militar para Siria

, y su homólogo ruso, , están de acuerdo en que no hay "solución militar" posible a la guerra en Siria, anunció el Kremlin citando un comunicado conjunto.

"Los presidentes están de acuerdo para decir que el conflicto en Siria no tiene solución militar" y confirmaron su "determinación para vencer al grupo Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés)", según la página web del Kremlin.

En la declaración conjunta adoptada durante la cumbre de la APEC en Danang (Vietnam), los mandatarios expresan satisfacción "por los esfuerzos exitosos de EEUU y Rusia para evitar más eficazmente incidentes peligrosos entre militares estadounidenses y rusos, que han permitido elevar considerablemente las bajas de ISIS en los campos de batalla en los últimos meses".

Confirmaron su respaldo a la soberanía, independencia e integridad territorial de Siria y llamaron a "todas las partes sirias a participar activamente en el proceso político de Ginebra y a apoyar los esfuerzos que apunten a garantizar su éxito".

"Los presidentes abordaron la necesidad de disminuir los sufrimientos humanos en Siria e hicieron un llamamiento a todos los países miembros de la ONU a aumentar su aportación para satisfacer las necesidades humanitarias durante los próximos meses", concluye la declaración conjunta, publicada en la página web del Kremlin.



El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo a medios rusos que la declaración, consensuada este mismo sábado por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, fue aprobada por los dos presidentes en un breve encuentro durante la cumbre de la APEC.

En Danang, Trump y Putin estrecharon sus manos y hablaron brevemente antes de una sesión plenaria de APEC el sábado. Ambos mandatarios se reunieron brevemente durante una foto oficial tomada el viernes por la noche.



