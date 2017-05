Preocupación en la comunidad negra por una declaración de Trump contra las universidades afroestadounidenses

Tras meses de un cortejo a la comunidad negra que muchos veían como vacío, una declaración del presidente Donald Trump que parece cuestionar el trato preferente a las universidades de tradición afroestadounideses ha desatado la preocupación.

El presidente dijo el viernes que el programa de financiación de las universidades que históricamente han sido de mayoría negra (HBCU por sus siglas en inglés) es un ejemplo de estipulaciones "que asignan beneficios por raza, etnia y género" que su gobierno considera inconstitucional.

Sus palabras se incluyen en el comunicado que la Casa Blanca envió sobre la firma de la ley presupuestaria que aportará fondos adicionales de $ 1,100 millones al gobierno impidiendo su cierre. En el último párrafo, Trump dice que tratará los programas para las HBCU "de manera consistente con el requisito de protección equitativa bajo la ley contenido en la Quinta Enmienda de la Protección sobre Debido Proceso".

La objeción del presidente se refiere a los $20 millones destinados en la norma como parte del programa que permite que estas universidades financien proyectos de construcción para reparar, renovar y construir nuevos edificios.

El Congreso aprobó el programa en 1992 para solucionar el problema de acceso a créditos privados que ha aquejado a las HBCU.

Trump hizo esta declaración a pesar de que en febrero se reunió en la Casa Blanca con líderes de estas universidades. Pero muchos líderes de la comunidad han advertido desde hace tiempo que Trump no es honesto en sus mensajes dirigidos a la comunidad negra. Como candidato lanzaba en sus discursos frecuemente mensajes en los que se vendía como el adalid de los afroestadounidenses, pero raras veces visitó estas comunidades y muchos veían que buena parte de su retórica era un guiño a los xenófobos blancos. Trump solo obtuvo el 8% del voto negro, según las encuestas a boca de urna.



Cuando Trump se ha rodeado de negros, como en la reunión de febrero, los críticos han señalado que su único propósito es acallar a quienes le tachaban de racista.

Las reacciones críticas por las palabras de Trump se han sucedido a lo largo del fin de semana.

"Querido @realDonaldTrump, contrata a nuevos abogados si usted piensa que el veto a los musulmanes es constitucional y el financiamiento de las universidades negras es inconstitucional ", tuiteó el congresista demócrata por Missouri Emanuel Cleaver.



Dear @realDonaldTrump, hire some new lawyers if you think banning muslims is constitutional and funding black colleges is unconstitutional.