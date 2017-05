Por qué Trump ve bien que el gobierno federal tenga "un buen cierre" en septiembre

Este martes el presidente Donald Trump aseguró que el gobierno de EEUU necesita “un buen cierre” en septiembre si es necesario para asegurar que el presupuesto para el año fiscal 2018 y sugirió que el Senado debe deshacerse de la regla que exige una supermayoría (60 votos) para aprobar proyectos de ley.

El presidente parece dispuesto a postergar su pulso por el presupuesto para cuando empiece a considerarse las asignaciones para el próximo año fiscal, dos días después que los senadores llegaran a un acuerdo que evitar el cierre del gobierno dejando afuera aportes que la casa Blanca aspiraba, sobre todo para la construcción del muro fronterizo con México.



Para este acuerdo presupuestario los senadores recurrieron a la figura de la ‘reconciliación’ que evita la necesidad de someter una iniciativa presupuestaria a un voto de cierre porque de entrada establece un límite de tiempo al debate.

“La razón del plan negociado entre Republicanos y Demócratas es que necesitamos 60 votos en el senado que no están allí. Nosotros…”, escribió Trump en lo que parece una referencia al acuerdo de presupuesto que permite los fondos para mantener el funcionamiento del gobierno hasta septiembre, cuando termina el año fiscal 2016.



The reason for the plan negotiated between the Republicans and Democrats is that we need 60 votes in the Senate which are not there! We....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2017