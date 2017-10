Por qué la CIA ocultó lo que sabía del paso de Oswald por México antes de que matara a Kennedy

"Había alrededor de 3.000 personas en el desayuno, muchos de ellos republicanos que querían escuchar las ideas del presidente. Y 5.000 personas se habían congregado fuera del hotel, bajo la lluvia, para ver al presidente", subrayó Read, que relata su experiencia en el nuevo libro "JFK's Final Hours in Texas". La mesa central en el desayuno en el Fort Worth Chamber, Fort Worth, Texas, 22 de noviembre de 1963, incluyendo, de izquierda a derecha: Nellie Connally, Gobernador John Connally, Lady Bird Johnson, Vice Presidente Lyndon B. Johnson, First Lady Jacqueline Kennedy y Presidente John F. Kennedy detrás del púlpito. Foto de Cecil Stoughton. White House Photographs. John. F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston. Foto: Univision Radio | Univision.com

