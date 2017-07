Periodista de MSNBC catalogado de "psicópata" por Trump deja el Partido Republicano y ahora será "independiente"

El periodista de MSNBC Joe Scarborough, el mismo al que hace un par de semanas el presidente Donald Trump llamó "psicópata", anunció este martes por la noche que abandonará el Partido Republicano.

"Te preguntas a ti mismo, ¿qué es exactamente los que busca el Partido Republicano? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué tanto de este país y de nuestros valores están dispuestos a traicionar?", se preguntó el conductor del programa matutino "Morning Joe" en un entrevista en 'The Late Show with Stephen Colbert' para argumentar su decisión.

.@JoeNBC announced that he's leaving #GOP to become an Independent. @StephenAtHome's full interview with Joe and @morningmika airs tonight! pic.twitter.com/OhLgXvYakH

— The Late Show (@colbertlateshow) July 11, 2017