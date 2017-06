Paul Ryan se compromete a que la anticipada reforma tributaria salga adelante este año

La reforma tributaria sigue siendo un objetivo a cumplir en esta legislatura según el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, que está decidido a completarla antes de finales de año e instará este martes a sus compañeros de partido a que no se diluya la amplia revisión del código tributario que presentó hace un año.



En declaraciones preparadas para un discurso que ofrecerá el martes por la tarde ante la Asociación Nacional de Fabricantes de Armas, un poderoso grupo de presión de Washington, Ryan asegura que están avanzando "a toda velocidad" para entregar una reforma fiscal que englobe individuos, corporaciones y pequeñas empresas.



publicidad

"Vamos a hacer esto en el 2017. Tenemos que hacer esto en el 2017”, afirma Ryan en su discurso, del que han sido adelantados algunos extractos y en el que advierte a sus compañeros: "No podemos permitir que este momento que viene una vez en una generación se nos escape".

El discurso viene justo antes del primer aniversario de la presentación del plan de reformas tributarias de los republicanos de la Cámara, con el que se abrió el debate sobre un cambio en el sistema fiscal previo a las elecciones presidenciales de 2016.



Presidente Trump revela su propuesta de reforma tributaria con importantes recortes de impuestos Univision 0 Compartir

Ryan y otros republicanos están bajo una presión creciente para que avancen en la reforma tributaria, una promesa de la campaña republicana del 2016 que podría determinar si el partido conserva el control de la Cámara Baja y el Senado en las elecciones del 2018.

Pero no está claro si los republicanos en el Congreso podrán superar las luchas internas sobre una reforma de salud y el gasto del Gobierno para lograr avanzar en la legislación sobre la reforma tributaria.

"Una reforma tributaria transformacional puede hacerse, y estamos avanzando. A toda velocidad", asegura a su audiencia.

Durante su discurso no se centrará en los destalles concretos del plan "hablará sobre cómo es la reforma tributaria, no sólo de los beneficios", según explicó la oficina del portavoz a The Hill.