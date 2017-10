El Washington Post destapa una grabación de 2005 en la quey dice que puede seducir a cualquier mujer. Es una conversación con Billy Bush, un presentador televisivo que es primo de los dos presidentes republicanos. Bush y Trump conversan mientras esperan para grabar una entrevista. "Lo dije, me equivoqué, me disculpo", dijo el empresario. “Bill Clinton me ha dicho cosas mucho peores en el campo de golf. Me disculpo si alguien se ofendió”. 7 de octubre de 2016.