Para Donald Trump, la política exterior de Obama fue un "fracaso total" y la de Clinton "un chiste"

Mientras entre Estados Unidos y Corea del Norte continúan aumentando las tensiones, el presidente Donald Trump criticó desde Twitter y en una entrevistra con la cadena de noticias Fox la política exterior de sus predecesores demócratas en la Casa Blanca.

Del expresidente Barack Obama dijo que había sido un "fracaso total" y de Bill Clinton, que su tratado de paz con Corea del Norte había sido "un chiste".

"Si lees el libro de Clinton dice 'hicimos un gran acuerdo de paz' (con Corea del Norte), y fue chiste", dijo el presidente en una entrevista del programa Fox & Friends - que se emite este martes - en referencia a las afirmaciones del expresidente demócrata sobre el tratado hecho hace más de 20 años con el país asiático para frenar el desarrollo nuclear.

Desde su cuenta de Twitter @realDonaldTrump tampoco ahorró críticas para Obama quien le entregó el mando hace poco menos de cien días.

"¡Los primeros 90 días de mi presidencia han puesto de manifiesto el fracaso total de los últimos ocho años de política exterior!" Muy verdadero. @foxandfriends", tuiteó el presidente.



"The first 90 days of my presidency has exposed the total failure of the last eight years of foreign policy!" So true. @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2017