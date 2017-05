Nuevo informe: la elección Trump vs. Clinton se decidió en la última semana pero no queda clara la "culpa de Comey"

"Go back to Univision". "Tengo una pregunta sobre inmigración", dijo Jorge Ramos a Donald Trump al comienzo de una rueda de prensa en Dubuque, Iowa. El candidato se negó a responder y ordenó sacarlo con un guardaespaldas. "Ok, ¿quién es el siguiente?", dijo Trump en un intento de ignorarlo. "Tengo el derecho a hacer una pregunta", respondió Ramos. "Regresa a Univision", le dijo Trump mientras el periodista le preguntaba sobre su plan de deportar masivamente a millones de indocumentados. "No lo conozco pero me encantaría responder a sus preguntas", afirmó Trump a los periodistas presentes. Había rechazado varias peticiones de entrevistas de Univision desde que anunció su candidatura en junio. 25 de agosto 2015. Foto: Scott Olson/Getty Images | Univision

