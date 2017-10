"No voy a renunciar hoy": la irónica aclaración del jefe de gabinete de la Casa Blanca

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dio una curiosa conferencia de prensa este jueves en la que aclaró que no renunciará ni será despedido y agregó en tono de broma que, al menos, "hoy".

"No voy a renunciar hoy (...) A menos que las cosas cambien, no voy a renunciar, no me despedirán y no creo que despida a nadie", dijo a los periodistas el general retirado y exsecretario de seguridad nacional en la rueda informativa.

"No creo que me despidan hoy, y no estoy tan frustrado en este trabajo como para estar pensando en irme", agregó Kelly. Sus declaraciones provocaron risas en los periodistas presentes en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Esta aclaración llega luego de que algunos reportes dijeran que Kelly estaba frutrado debido a algunas acciones del presidente en los últimos meses. La cadena CNN citó a funcionarios de la Casa Blanca que dijeron que Kelly estaba disconforme con la reacción de Trump tras los incidentes con supremacistas blancos en Charlottesville en agosto pasado que terminaron con una manifestante antirracista muerta.





El mismo informe dice que Kelly está descontento también porque mientras Trump llevaba a cabo una pelea con los jugadores de la NFL que se arrodillan durante el himno nacional a modo de protesta contra declaraciones explosivas del presidente sobre ellos, la agenda legislativa que impulsa la Casa Blanca está atascada.

Además Kelly desmintió que su trabajo fuera el de "controlar a Trump" como otros reportes han asegurado.

"He leído en los periódicos que dicen que estoy fallando en 'controlar al presidente' o 'controlorar cuando tuitea'. No me trajeron aquí para otra cosa que controlar el flujo de información que llega a nuestro presidente para que él pueda tomar las mejores decisiones", aseguró.

Se trata del segundo miembro del gobierno de Donald Trump que en las últimas semanas sale a aclarar a los medios que no será despedido o renunciará. El anterior fue el secretario de Estado, Rex Tillerson, que el pasado 4 de octubre desmintió tener diferencias con el presidente luego de informes que aseguraban que había llamado al presidente "imbécil" en una reunión.





Los despidos o renuncias en la sede del Ejecutivo se han convertido en algo corriente. De hecho el mismo Kelly llegó a su actual posición luego de la salida de su predecesor Reince Priebus.

El ex secretario de prensa, Sean Spicer, el ex jefe estratega Stephen Bannon, el ex consejero de seguridad nacional, Michael Flynn, son solo algunos de los funcionarios que dejaron sus puestos por diferentes razones en los primeros meses del gobierno.

Si bien la aclaración de Kelly fue en tono humorístico, estas declaraciones son en parte el reflejo de la agitación que persiste en la Casa Blanca de Trump desde prácticamente el mismo momento de su llegada que para muchos es vista como una administración caótica.