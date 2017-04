México y EEUU dejan al margen sus diferencias políticas y se alían para ser sede del Mundial de Fútbol

A pesar de las desavenencias con México que han surgido con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump el deporte ha logrado unir a estos dos países que, junto con Canadá, presentarán este lunes una candidatura conjunta para albergar el Mundial de Fútbol en 2026.

El mundial, que se disputará casi dentro de una década, estará cargado de simbolismo ya que la final coincidirá con el aniversario 250 de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, según The Associated Press.

Los presidentes de las federaciones de Estados Unidos, Sunil Gulati; México, Decio de María, y Canadá, Víctor Montagliani, anunciarán este lunes en Nueva York la candidatura conjunta en el observario del nuevo World Trade Center de Nueva York.





El proceso será todavía largo ya que las candidaturas se presentarán entre junio de este año y diciembre de 2018 y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) anunciará su decisión en mayo de 2020.

En caso de ganar la candidatura, el Mundial de Fútbol volvería a Norteamérica después de 32 años ya que el último mundial que se celebró en la región fue el de 1994 en Estados Unidos.



En momentos en los que Trump habla de reforzar un muro con México hay quien cree que este gesto deportivo envía un mensaje.

"No duden por nada que el clima político en Estados Unidos no incidirá en esto", dijo el extfutoblista estadounidense Alexi Lalas, actual comentarista deportivo para la cadena Fox.

"Un Mundial junto a México probablemente generará más apoyo y enviará un mensaje", aseguró en declaraciones recogidas por The Associated Press.



ICYMI: USA, Mexico and Canada set to announce joint 2026 World Cup bid on Monday. https://t.co/SYn31pXdbR

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 9, 2017