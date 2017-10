Los republicanos evitan criticar al presidente Trump tras las primeras imputaciones del Rusiagate

El Departamento de Justicia presentó cargos contra tres exayudantes de Donald Trump el lunes en la primera gran acción pública del fiscal especial Robert Mueller que está investigando el Rusiagate. El presidente ha asegurado de nuevo que no tiene nada que ver con los hechos investigados a pesar de que uno de los tres imputados, su exasesor de campaña George Papadopoulos, buscó coordinarse con el Kremlin para ganar la elección y se declaró culpable de hacer declaraciones falsas al FBI.

Mueller presentó cargos contra el exjefe de campaña Paul Manafort y su asociado Rick Gates por un listado de crímenes de cuello blanco como lavado de dinero o evasión de impuestos. Los cargos hacen referencia a un periodo que comenzó años antes de su trabajo para Trump en la campaña, pero ponen de relieve la conexión con Rusia de ambos.



Mientras, los republicanos del Congreso evitan ser críticos con el presidente o guardan silencio sobre la noticia. Estas son las reacciones que hemos conocido hasta ahora:

Paul Ryan

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, esquivó el tema esta mañana en una entrevista con una radio de Wisconsin, su estado.

"Realmente no tengo nada que añadir más allá de que nada va a hacer descarrilar lo que estamos haciendo en el Congreso porque estamos trabajando en resolver los problemas de la gente y uno de los grandes problemas es que nuestra economía no está respondiendo a su potencial y la gente merece un recorte de impuestos", le dijo Ryan al presentador de radio de Wisconsin, Jerry Bader, cuando fue preguntado por la noticia de Manafort.

Ryan no ha añadido nada después de que se conociera la declaración de culpabilidad de Papadopoulos.



Los "tres mosqueteros" del Senado

Por ahora no se conocen reacciones de los tres senadores republicanos más críticos con Trump, Jeff Flake, Bob Corker y John McCain, lo que no ha pasado desapercibido. Tampoco otros republicanos del Senado han hecho declaraciones críticas.

"¿Ha oído alguien sobre Jeff Flake o Bob Corker hoy? La semana pasada parecían tener sus opiniones", tuiteó Matthew Yglesias, el confundador de la web de actualidad Vox.



Donald Trump

El presidente reaccionó en la mañana en un par de tuits a la noticia sobre los cargos contra Manafort y Gates pero no ha dicho nada sobre la declaración de culpabilidad de Papadopoulos (que se conoció después de sus tuits). Esto es relevante porque mientras que los cargos contra Manafort y Gates no hacen mención de Trump, su campaña o la posible colusión con el Kremlin, el caso de Papadopoulos es una evidencia clara de conexión entre Moscú y Trump.

"Perdón, pero esto pasó hace años, antes de que Paul Manafort fuera parte de la campaña de Trump. Pero ¿por qué no son el foco la torcida Hillary y los demócratas?????"

"Además, no hay COLUSIÓN".



En la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Sarah Sanders, dijo luego sobre Papadopoulos que éste tenía un rol "extremadamente limitado" en la campaña de Trump. "Ninguna actividad que hizo fue de una manera oficial de parte de la campaña", dijo Sanders tratando de marcar distancias con Papadopoulos.

A pesar de esto, Papadopoulos tomó parte en una reunión en la Torre Trump el 31 de marzo de 2016 junto al presidente. En una fotografía de aquella reunión se le ve junto a otros asesores de política exterior en una mesa redonda presidida por Trump.





El jefe de campaña anterior a Manafort

El exjefe de campaña del presidente Trump, Corey Lewandowski, arremetió contra la investigación del FBI al ex jefe de la campaña, Paul Manafort.



Hablando en "Varney & Co." de Fox Business Network, Lewandowski señaló informes de que Manafort había sido interceptado antes y después de las elecciones por investigadores estadounidenses que actuaban bajo la autoridad de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

"Si los informes públicos son ciertos, y hubo un momento en que Paul Manafort estaba bajo una orden de FISA antes de venir a la campaña de Trump, ¿por qué el FBI nunca se acercó a mí como gerente de campaña, nunca contactó a Donald Trump y dijo 'mira, tal vez quieras detenerte por un segundo y echar un vistazo antes de traer a este tipo a bordo como voluntario para cazar delegados para ti' ", dijo Lewandowski.





El Senador líder de la investigación en la Cámara Alta

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, dijo que "el presidente debería dejar que el fiscal especial haga su trabajo", preguntado por reporteros en los pasillos del Congreso.

Grassley agregó, de acuerdo con CBS News, que este lunes recibirá más información sobre el desarrollo de la investigación del fiscal especial.

El líder demócrata en el Senado

El líder de la minoría del Senado, Charles Schumer (D-N.Y.) advirtió al presidente Trump que no interfiera con la investigación especial de Robert Mueller sobre Rusia.



"El presidente no debe, bajo ninguna circunstancia, interferir de ninguna manera con el trabajo del fiscal especial. Si lo hace, el Congreso debe responder de manera rápida, inequívoca y bipartidista para garantizar que la investigación continúe ", dijo Schumer en un comunicado.

Agregó que "el Estado de Derecho es primordial en Estados Unidos y se debe permitir que la investigación proceda sin obstáculos".