Los Patriots en la Casa Blanca con Trump

Imagen de la recepción en la residencia del presidente de EEUU de los jugadores de New England Patriots.

Los New England Patriots, con Trump.

Los New England Patriots, con Trump.

Esta es la foto de la recepción que la Casa Blanca ofreció a los jugadores de los New England Patriots, equipo ganador del Super Bowl. En una versión anterior de este artículo, se comparaba esta imagen realizada con Trump con la de la visita de los jugadores al presidente Obama. No obstante, no se puede comparar realmente porque en la de Trump solo están los jugadores y entrenadores, mientras que en la de Obama posaron otros integrantes del cuerpo técnico.

La recepción de Trump no estuvo excenta de polémica por la decisión de varios jugadores de no asistir, entre ellos, su estrella Tom Brady, quien se excusó por asuntos familiares.



publicidad

Entre los jugadores de los Patriots que decidieron no reunirse con el inquilino de la Casa Blanca están Chris Long, LeGarrette Blount, Alan Branch, Dont'a Hightower, Devin McCourty y Martellus Bennett. Algunos de ellos han mostrado su oposición a la retórica utilizada por el republicano durante la pasada campaña.