Los jefes de inteligencia evitan comentar en el Senado qué les dijo Trump sobre el 'Rusiagate': "Este no es un foro apropiado"

Durante un interrogatorio infructuoso y a ratos acalorado con los senadores demócratas, líderes de la comunidad de inteligencia no dan detalles de sus conversaciones con el presidente sobre la investigación de los nexos con Rusia.

En una audiencia en la víspera del esperado testimonio del exdirector del FBI James Comey, dos jefes de inteligencia negaron este miércoles sentirse presionados por parte del presidente para que pusieran freno a la investigación sobre Rusia.

Durante un interrogatorio infructuoso y a ratos acalorado con los senadores demócratas, los jefes de inteligencia dijeron que el Senado es un "foro inapropiado" para discutir sus conversaciones con el presidente.

La comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado se produjo esta mañana, horas después de que el diario Washington Post reportara que el presidente Donald Trump le pidió en marzo al máximo jefe de la comunidad de inteligencia, Dan Coats, que frenara la investigación sobre sus conexiones con Rusia, dirigida entonces por Comey.

Coats, director de Inteligencia Nacional, no negó el reporte del diario capitalino, pero dijo que "no se sintió presionado" por parte del presidente.

"Estoy dispuesto a venir ante el comité y decirle lo que sé y no sé", dijo Coats. "Lo que no estoy dispuesto a hacer es compartir información que creo que debería ser protegida en una audiencia de apertura".

Del mismo modo, otro de los comparecientes en el Senado, el director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Michael Rogers, negó haberse sentido presionado por parte del presidente.

"En los tres años más que he sido el director de la Agencia de Seguridad Nacional, hasta donde recuerdo, nunca he sido dirigido a hacer algo que yo creía que era ilegal, inmoral, poco ético o inapropiado", dijo Rogers. "No recuerdo haber sentido presión alguna para hacerlo", insistió.



publicidad

Según el reporte del diario capitalino, Coats le dijo a sus subordinados que Trump le pidió intervenir para que Comey dejara de poner el foco sobre Michael Flynn, el exdirector de Seguridad Nacional despedido por mentir sobre sus contactos con Rusia

La reunión con el presidente se produjo el 22 de marzo, menos de una semana después de ser confirmado por el Senado. Coats asistió a una reunión informativa en la Casa Blanca junto con funcionarios de varias agencias gubernamentales. Cuando la reunión terminó, Trump pidió a todos que salieran de la sala, excepto a Coats y el director de la CIA, Mike Pompeo.

El presidente comenzó a quejarse de la investigación del FBI y de la manera en que Comey la manejó, le dijeron al diario funcionarios familiarizados con la cuenta que Coats le dio a sus asociados. Dos días antes, Comey había confirmado en una audiencia del Congreso que la oficina estaba investigando si la campaña de Trump se coordinó con Rusia durante la carrera de 2016.

"Después del encuentro, Coats discutió sobre la conversación con otros funcionarios y decidió que intervenir como Trump había sugerido sería inapropiado, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para discutir temas internos delicados", informa el Washington Post.