Los cuatro puntos clave en la audiencia de confirmación del próximo director del FBI

La Comisión Judicial del Senado se reúne este miércoles para la audiencia de confirmación de Chris Wray, el candidato elegido por el presidente Donald Trump como nuevo director del FBI. La audiencia se celebra dos meses después de que el mandatario ordenara el despido de James Comey, que investigaba los posibles vínculos de miembros de la campaña de Trump con Rusia. Estos son los cinco puntos que a conocer antes de la audiencia.

Graduado en Yale, trabajó durante años como fiscal federal durante el Gobierno de George W. Bush antes de entrar en el sector privado.

Wray, de 50 años, fue ayudante del fiscal general adjunto y posteriormente dirigió la división penal del Departamento de Justicia (2003-2005), donde supervisó casos de fraude corporativo, incluidos algunos relacionados con la energética Enron. Para este cargo fue confirmado por unanimidad en el Senado en 2003.

Como miembro del bufete de abogados King & Spalding, Wray representó al gobernador de Nueva Jersey Chris Christie durante el escándalo del Bridgegate, por el cierre parcial y sin previo aviso (con fines políticos como se supo más tarde) en 2013 de dos carriles del puente George Washington, uno de los más transitados del mundo, en aparente represalia contra el alcalde de Fort Lee por no haberle apoyado durante su campaña de reelección.



Este asunto podría causarle alguna situación incómoda durante las preguntas de los senadores pero quienes le conocen aseguran que es una persona recta, que proviene de una familia de abogados y que sigue las normas.

Trump anunció su elección por sorpresa en un tuit el pasado mes de junio, al que consideró un hombre de "credenciales impecables", en plena marea por el despido de Comey y antes de que testificara ante el Congreso sobre si recibió presiones por parte del presidente para cerrar la pesquisa sobre el general Michael Flynn, pieza clave en el 'Rusiagate', quien tuvo que dimitir de su puesto de asesor presidencial por sus contactos con el Kremlin.



I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017