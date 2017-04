Lawrence Hogan, el republicano que pidió la destitución de Nixon muere a los 88 años

Conocido por ser un político combativo y ser el primer republicano que pidió públicamente que se abriera un juicio político al expresidente Richard Nixon para su destitución, el excongresista Lawrence J. Hogan murió a los 88 años, según anunció su familia.

Hogan falleció a las 10:24 de la noche del jueves, informó su hijo Larry Hogan, actualmente el gobernador de Maryland, quien se refirió a su padre como “un héroe americano, y el hombre del que estoy más orgulloso”.

“Tuvo una vida increíble que duró 88 años. Deja una familia cariñosa, incontables amigos y admiradores, y un legado duradero que no será olvidado”, escribió en un mensaje en redes sociales.



Durante los 25 años que se dedicó a la política se forjó una imagen de político incisivo próximo a la polémica que pese a pertenecer al ala derecha del partido republicano fue capaz de trabajar con los demócratas, aunque también fue calificado por algunos de oportunista.

Pero fue por su papel dentro del Comité de Justicia de la Cámara de los Representantes por el que será recordado puesto que fue el primer republicano que en 1974 pidió que el presidente Richard Nixon se sometiera a un juicio político por el escándalo del Watergate.



At 10:24 tonight, an American hero, and the man that I am most proud of, passed away. I am so proud to be his son. https://t.co/JiHfl1znZG pic.twitter.com/pupxK6KGNS

— Larry Hogan (@LarryHogan) April 21, 2017