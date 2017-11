Las declaraciones más insólitas de Trump desde que fue elegido presidente hace un año

El populismo, la antipolítica y los "hechos alternativos" parecen haber llegado a la Casa Blanca para quedarse, al menos durante este periodo de gobierno. Su principal vehículo es el presidente Donald Trump, quien con un estilo que rompe cualquier precedente, ha dejado perplejo incluso a aquellos detractores que consideran al mandatario una amenaza real para el funcionamiento de la democracia.

Su principal arma es el verbo, con el que ataca a detractores, ya sea para desmentir realidades completamente reconocidas o para descalificar sin base. Estas son 10 de las frases más célebres del presidente desde que gano la elección ante Hillary Clinton.

"Gané el voto popular, si restas las millones de personas que votaron ilegalmente"

Trump aún no acepta que pese a que ganó claramente el Colegio Electoral, necesario para convertirse en presidente, no logró más votos que Clinton. La candidata presidencial demócrata obtuvo 65,844,954 votos (48.2%) mientras que el republicano sumó 62,979,879 (46.1%), lo que de alguna manera refleja las proyecciones de las encuestas que le daban una victoria a Clinton por estrecho margen. Trump insiste que mucha gente que no es ciudadana votó. Para demostrarlo ordenó la creación de una comisión sobre el voto fraudulento, que aún no ha podido comprobar su afirmación, es decir que casi tres millones de personas votaron fraudulentamente si nos remitimos a la diferencia de votos entre uno y otro candidato.



"De verdad yo puedo manejar mis negocios y gobernar al mismo tiempo"

En una decisión sin precedentes, Trump entregó el control de sus negocios a sus hijos Eric y Donald, pero no su propiedad, lo que contraviene los usos y costrumbres de sus predecesores que han entregado sus negocios a fideicomisos manejados por entes independientes. Además, es raro no verlo pasar los fines de semana en sus resorts, hechos que contravienen la separación que todos los presidentes hacen entre sus negocios personales y el ejercicio del poder una vez son electos.



"¡Terrible! Acabo de enterarme que Obama 'pinchó mis líneas telefónicas' en la Torre Trump justo antes de la victoria. No encontró nada. Esto es McCartismo"

Al ser cuestionado sobre esta acusación de Trump, el jefe del FBI para ese entonces, James Comey, negó que hubiese ocurrido, lo que puso en evidencia la mentira del mandatario, una maniobra que parecía querer desplazar el foco de atención de los supuestos lazos de su campaña con el gobierno de Rusia.

"Acabo de despedir al jefe del FBI. Estaba loco, una verdadera locura de trabajo (...) enfrenté mucha presión debido a Rusia. Ya no la hay"

Quizás es una de sus decisiones más polémicas, no por lo que dijo, sino porque los comentarios fueron frente al canciller y el embajador de Rusia en la Oficina Oval. El despedido James Comey en efecto estaba investigando si hubo relación entre la campaña presidencial republicana y la intervención de Rusia en los resultados de los comicios. Leer estos comentarios de Trump hoy son incluso más impactantes por el hecho de que tres colaboradores de su campaña, uno de ellos el exjefe de la misma, Paul Manafort, son ahora el foco de las investigaciones llevadas a cabo por un fiscal especial que busca establecer si hubo esa conexión, algo que de comprobarse podría costarle la Presidencia a Trump.





"Cuando tú ves a estos malandros siendo lanzados en la parte trasera de un camión (policial) uno solo los tira allí con fuerza. Ya dije, 'por favor no sean muy buenos'"

Trump le dijo eso a cadetes de la policía en Long Island que escuchaban sus palabras cuando el presidente pedía más fondos al Congreso para hacer frente a los crímenes violentos y la inmigración indocumentada. Ni siquiera una aclaración de la Casa Blanca horas después indicando que se trataba de una broma, pudo arreglar las declaraciones de Trump que de alguna forma hacían ver bien la muy criticada brutalidad policial en algunas ciudades, especialmente Baltimore.

"Creo que hay que culpar a ambos lados"

Fueron las desconcertantes declaraciones del presidente tras la violencia en Charlottesville, donde una marcha de supremacistas blancos protestaba por el posible retiro de un monumento de un general confederado. Justo al día siguiente hubo una manifestación contra las muestras de racismo evidenciadas en esa marcha de personas claramente afines a grupos como el KKK y los neonazis. Poco después, un sujeto que participó en la marcha supremacista embistió con su auto la contraprotesta pacífica en el centro de esa ciudad matando a una joven mujer. Trump dijo tras los incidentes, que la violencia vino de ambos lados, equiparando supremacistas blancos contra quienes protestaban en contra.



"EEUU tiene una gran fortaleza y paciencia, pero si es forzada a defenderse o a (defender) a sus aliados, no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte"

Trump se estrenó ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el clásico foro para resolver controversias a través de los instrumentos que ofrece la diplomacia, amenazando con la guerra al régimen de Kim Jong Un, que sigue adelante con su programa nuclear con fines bélicos. Independientemente de las amenazas que representa el país asiático no solo para la región, sino para el resto del mundo, los observadores calificaron las declaraciones del presidente de EEUU en la ONU como desproporcionada y poco útil para desinflar una crisis que cada día luce más complicada y fuera de control.



"Él sabía para lo que se había alistado"

Donald Trump llamó por teléfono a la esposa de un militar caído en acción en Níger para consolarla. Sin embargo, Myeshia Johnson, viuda del sargento La David Johnson, dijo que no podía creer que el presidente además de no recordar el nombre de su marido, le dijo que él sabía que podía morir el día que decidió ingresar en las fuerzas armadas de EEUU. Aunque el mandatario niega que haya dicho eso, otros testigos que estuvieron presentes escuchando la llamada confirmaron la falta de tacto de Trump.

"Yo soy el único que importa"

Fue parte de la respuesta que recibió del presidente una presentadora del canal Fox News al preguntarle por qué aún había posiciones vacantes en el Departamento de Estado. "Se llama ahorro", dijo "Quiero mi visión, pero mi visión es mi visión en todo caso. Se llama ahorro, no hay nada malo con ahorrar", dijo el presidente para justificar no solo que la política exterior la encarna él, sino que además el no llenar posiciones clave en el Departamento de Estado le ahorra dinero al Estado. Esta es quizás la prueba más evidente del personalismo que impregna a la Casa Blanca y la falta de interés por atender temas estratégicos como la política exterior de la principal potencia del mundo.



"No vamos a hablar de eso hoy"

Dos días después del ataque de un hombre con rifles automáticos en Las Vegas que dejó 58 muertos, el presidente respondió eso a una pregunta sobre una ya vieja discusión legal sobre la necesidad de un mayor control de armas. Lo relevante de esta respuesta es que justo después del ataque semanas después en el Bajo Manhattan que dejó ocho muertos, rápidamente el presidente pidió al Congreso eliminar la Lotería de Visas al confirmarse que el atacante -uzbeco y musulmán- entró al país beneficiado por ese programa. En el primer caso, el tiroteo iba en contradicción con su política de defensa de la Segunda Enmienda que permite el porte de armas, pero con respecto al arrollamiento deliberado, el caso se acomodaba perfectamente a su política antiinmigratoria y de veto a países con población de mayoría musulmana.



