La revolución de Bannon contra senadores proinmigrantes y de la élite republicana

Steve Bannon, el exestratega jefe del presidente Donald Trump, habla poco, pero esta semana venció su aversión a los micrófonos para aparecer en el corazón de Trumplandia, Alabama, donde este martes ganó un radical ultraconservador, el exjuez Roy Moore, en la primaria republicana para el Senado.

Se trataba de la primaria para una elección especial el 12 de diciembre en la que los votantes elegirán al sustituto de Jeff Sessions, que a principios de año abandonó su escaño para unirse al gobierno de Trump. Pero para Bannon es algo más que una primaria cualquiera: Se trata del "comienzo de una revolución".



"Van a ver, en un estado tras otro, a gente que sigue el modelo del juez Moore, que no tienen que buscar el dinero de las élites, los capitalistas corruptos, los peces gordos de Washington D.C., Nueva York y Silicon Valley", les dijo este martes por la noche a los votantes de Moore en la fiesta de la victoria.

Moore le ganó al senador interino Luther Strange, que contaba con el apoyo y el dinero de los líderes republicanos de Washington. El presidente Trump apoyó a regañadientes a Strange en un intento de reparar los lazos con los republicanos del Congreso, a quienes necesita para desatascar su agenda.

No fue la única victoria para Bannon. Horas antes otro de sus enemigos, el poderoso senador Bob Corker, anunció que no buscará la reelección en 2018.





Strange y Corker se encuentran en una lista de al menos cinco senadores republicanos a los que Bannon se ha propuesto tumbar y en la que también se encuentran Jeff Flake de Arizona, Dean Heller de Nevada y Roger Wicker de Mississippi, según ha reportado Politico.

El cabecilla de Breitbart no solo cuenta con el altavoz de la web para dinamitar a estos senadores. También dispone de la chequera de la familia Mercer, los multimillonarios de Nueva York que financian Breitbart y donaron altas sumas de dinero a la campaña de Trump.

Los cinco tienen características que les convierten en objetivos de Bannon:





su cita próxima con las urnas (Strange, este martes, y los otros cuatro en noviembre de 2018)

su cercanía al líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell (en el caso de Corker y Wicker)

y ser percibidos por la ultraderecha como 'pro-inmigrantes' (Flake, Heller y Corker).

El pecado de estos tres últimos fue votar a favor de la reforma de inmigración de 2013 que hubiera legalizado a 11 millones de indocumentados. Flake en particular, fue uno de los miembros del Grupo de los Ocho, los senadores de ambos partidos que esponsorizaron el proyecto.



El proyecto de ley fue aprobado en el Senado en junio de 2013 con el voto a favor de 68 senadores, de ellos 14 republicanos.

Varios senadores republicanos que deben enfrentarse a las urnas en 2018 ya han sido retados por candidatos más a la derecha financiados por los Mercer. La victoria de Moore en Alabama es clave porque envía la señal al frente populista de Bannon de que tienen capacidad para enviar al Congreso a candidatos con una ideología nacionalista y antiinmigrante.

Aunque pudiera parecerlo, Bannon no se ha enemistado con el presidente al apoyar a un candidato distinto en Alabama. Ha vendido la victoria de Moore como una "victoria del presidente", insinuando que Trump realmente quería que ganara Moore. En el fondo Bannon sigue cumpliendo el mismo papel que desempeñaba en el gobierno, tratando de promover sus ideas enfrentándose a los asesores más cercanos al establishment. La diferencia es que ahora ya no tiene necesidad de contenerse.

En su lista negra, Bannon ha incluido a senadores republicanos que han sido muy críticos con Trump, pero no siempre es el caso. Al examinar los senadores objetivo de Bannon, Jim Newell concluye en Slate que "la única cosa que une a todos estos objetivos no es deslealtad al presidente y su agenda, sino algunas de las manías que tiene Bannon mismo. Lo está haciendo por él mismo".

Dos de los senadores republicanos que deben enfrentar las urnas en 2018 y que por ahora están a salvo de la ofensiva de Bannon, Ted Cruz, en Texas, y John Barrasso, en Wyoming, votaron en contra del plan del Grupo de los Ocho en 2013. El otro senador cuyo mandato expira el año que viene, Orrin Hatch de Utah, votó a favor del plan. (En total, solo siete escaños republicanos estarán en juego en 2018, una cifra muy baja comparada con los demócratas, que tendrán que defender 25 escaños en el Senado).



Los senadores republicanos retados por Bannon se encuentran en una posición muy vulnerable. Esta es la situación de cada uno con más detalle:

Arizona: El senador Jeff Flake, muy crítico con Trump, es muy impopular en su estado. Ha sido retado por Kelli Ward, una exsenadora estatal que en 2016 perdió en una primaria contra el otro senador de Arizona, John McCain.

Ward, apoyada por Trump, ha defendido teorías conspirativas y ha propuesto que el otro senador de Arizona, John McCain, enfermo de cáncer, se retire del puesto para que le reemplace ella.



Jeff Flake, senador de Arizona, fue uno de los patrocinadores del proyecto de inmigración de 2013 que ofrecía vía a la ciudadanía a indocumentados. AP



En una encuesta reciente, Ward le ganaba 54% a 31% a Flake. La superPAC de Mitch McConnell ha pagado anuncios contra Ward, a pesar de que aún queda mucho para la elección, lo que indica que ven la campaña como una cuesta arriba.

Ward publicó una web llamada Sanctuarysenator.com en la que presenta a Flake como un senador proinmigrante. La web ataca a Flake por su participación en el Grupo de los Ocho de inmigración y por opornerse al muro de Trump.

La esperanza de Flake es que aparezcan otros candidatos rivales que dividirían el voto insurgente de Ward.

Nevada: El senador Dean Heller está en una posición muy frágil. Es el único senador republicano que se enfrenta a la reelección en 2018 y que representa a un estado ganado por Hillary Clinton en 2016.



Ha sido retado por el abogado Danny Tarkanian, respaldado por Trump, y las encuestas le muestran como claro perdedor.



Dean Heller, senador de Nevada, votó a favor del proyecto de reforma del sistema de inmigración de 2013. AP

Breitbart ha llamado a Heller un RINO, un insulto frecuente de la extrema derecha a los republicanos más moderados y que es un acrónimo de Republican in Name Only (republicano solo en el nombre).

Tennessee: El senador Corker anunció este martes que no buscará la reelección después de que aparecieran reportes sobre un posible desafío en primarias por parte del frente de Bannon. Breitbart publicó recientemente dos artículos en los que promocionaba a dos candidatos a la derecha de Corker: los senadores estatales Mark Green y Chris McDaniel.

Bannon tenía su mira en Corker porque es muy cercano a McConnell. En el Senado Corker preside el poderoso Comité de Relaciones Exteriores. Corker cometió el pecado de criticar a Trump por su respuesta a la violencia de Charlottesville: "El presidente tiene aún que demostrar la estabilidad y la competencia que se necesita demostrar para ser exitoso".



Bob Corker, senador de Tennessee, es un poderoso aliado de McConnell. Anunció este martes que no buscará reelección AP



Mississippi: Breitbart está promocionando al senador estatal Chris McDaniel, impulsado por el Tea Party, como rival del senador Roger Wicker. Desde enero, Wicker es uno de sus cuatro senadores consejeros del líder de la mayoría, McConnell, una asociación que convierte al senador de Mississippi en un objetivo prioritario de Bannon.

Los Mercer han donado $50,000 a una nueva superPAC, Remember Mississippi, creada por un aliado de McDaniel, según informa Washington Post.

McDaniel, que era un comentarista de radio conservadora, ha hecho numerosos comentarios intolerantes a lo largo de su carrera.

Sobre tener que hablar español, dijo: "Tendrías que aprender solo lo suficiente para preguntar dónde está el baño" y cuando le preguntaron traducir " Do you have a sister?", respondió: "¿Qué tal mamacita?... Mamacita funciona... Soy un anglo que habla inglés. No tengo ni idea de lo que significa, en realidad, pero lo he dicho unas pocas veces, solo por, usted sabe, por diversión. Y creo que básicamente significia 'Hey mama caliente', o, sabe, 'Usted es una cosa joven que luce bien".



El senador de Mississippi Roger Wicker también está en la mira de Bannon. AP

Alabama: Bannon ya eliminó a Strange, el senador interirno que había sido nombrado por el gobernador de Alabama para sustituir a Sessions antes de la elección especial.

Durante su tiempo en el Senado, Strange se mostró leal a Trump, pero eso no le libró del ataque de Bannon y Breitbart.

La web populista resaltó en campaña que en la página de Strange en internet "solo" había una línea referente a inmigración en la que aseveraba que "es nuestro deber preservar y asegurar el cumplimiento de las leyes de inmigración".

Breitbart también atacó a Strange por tener una participación en una compañía que gestiona visas del programa EB-5 para chinos adinerados. A cambio de invertir entre 500,000 y 1 millón de dólares en proyectos en Estados Unidos, los inversores consiguen una vía para obtener la green card (residencia permanente).



Mientras, Moore es un exjuez de la Corte Suprema de Alabama muy popular entre los votantes más conservadores del estado por su religiosidad. Es el favorito para ganar en diciembre al demócrata Doug Jones lo que le convertiría en el senador más conservador de toda la Cámara.

Moore sugirió que el 11-S fue un castigo divino contra los liberales, que la homosexualidad debería ser declarada ilegal y que el Islam es una "religión falsa".

También es un halcón de inmigración. Se opone a una vía para legalizar a los dreamers, un término que le molesta. Dice que los jóvenes indocumentados protegidos por DACA deberían someterse a los requisitos del RAISE Act, el proyecto de ley que limitaría severamente la inmigración legal dando prioridad a los inmigrantes cualificados por encima de las familias.

Estas posturas son música para los oídos de Bannon. Al exasesor de Trump también le motivó en Moore su condición de 'outsider', contrario al establishment republicano.

Moore deberá enfrentarse a Doug Jones, demócrata, en la elección final del 12 de diciembre.

La primaria de Alabama supone el comienzo de una cruenta batalla dentro del Partido Republicano.