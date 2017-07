La radio nacional pública tuitea la Declaración de Independencia de EEUU y algunos seguidores de Trump enfurecen

A propósito de cumplir 29 años en el aire, la red de radio pública nacional ( NPR) tuiteó este 4 de Julio, línea por línea, la Declaración de Independencia de EEUU, un ejercicio con le que quiso poner al alcance de la audiencia el contenido de uno de los documentos históricos más importantes del país, pero que algunos seguidores de Donald Trump interpretaron como un cuestionamiento abierto hacia el presidente o un llamado a la rebelión.

El documento fundacional de Estados Unidos fue difundido íntegro en 113 tuits consecutivos, indica el diario The Washington Post. Algunas líneas recogen las acusaciones a la "tiranía absoluta" del Rey Jorge III. Algunos usuarios de Twitter reaccionaron enojados con el hilo, acusando a NPR de lanzar basura informática (spam) o, peor aún, hacer el intento de imponer "una agenda".



"En serio, esta es la idea más tonta que he visto en Twitter", dijo un usuario de Twitter llamado Darren Mills después de que NPR sólo había llegado hasta la fecha de la Declaración. "Literalmente, nadie va a leer 5,000 tweets sobre esta basura".

Otro usuario se preguntó si las cuentas de NPR habían sido hackeadas.



This is spam I get alerts for NPR tweets because they are important My device is alarming nonstop. unfollowing.

— Brandon Travan (@btravan_IT) July 4, 2017