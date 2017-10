LA NRA calla sobre Las Vegas, pero desde hace meses su portavoz llama a la "lucha"

El lobby de las armas de fuego, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) ha guardado un silencio absoluto después de la masacre de 59 personas el domingo en Las Vegas, algo que es una táctica usual cada vez que hay un tiroteo masivo de impacto en EEUU.

Pero antes del mayor evento de este tipo en la historia estadounidense , la NRA estaba llamando a la confrontación contra sus críticos y los defensores de la venta de armas con una beligerancia semejante a la del presidente Donald Trump. Los últimos anuncios del grupo se han vuelto incendiarios, protagonizados, entre otros, por Dana Loesch, la nueva portavoz del grupo, una popular comentarista conservadora.



En un anuncio de junio, Loesch pedía "salvar el país" mientras se superponían imágenes del edificio del The New York Times, Hollywood, el Capitolio, supuestos manifestantes de izquierda violentos y un partidario de Trump herido.



Esta es la transcripción completa del anuncio.

"Usan sus medios de comunicación para asesinar las noticias reales. Usan sus escuelas para enseñar a sus niños que su presidente es otro Hitler. Usan a sus estrellas de películas y cantantes y shows de premios para repetir su narrativa una y otra vez".

"Y usan a su expresidente para apoyar la resistencia. Todo para hacerles marchar, hacerles protestar, hacerles gritar racismo y machismo y xenofobia y homofobia y romper ventanas, quemar carros, cortar autopistas y aeropuertos y hacer bullying y aterrorizar a los ciudadanos que respetan la ley, hasta que la única opción que queda es que la policía haga su trabajo y acabe con la locura".

"Y cuando eso pase, recurrirán a una excusa para su indignación. La única manera de detener esto, la única manera de salvar nuestro país y nuestra libertad es luchar contra esta violencia de mentiras con el puño de la verdad cerrado. Soy la Asociación Nacional del Rifle y soy el lugar más seguro de la libertad".

En este otro anuncio de abril, la portavoz de la NRA tomó como objetivo al diario The New York Times, con el mensaje "vamos por ustedes".



Loesch, de 39 años, tiene más de 600,000 seguidores en Twitter. Fue contratada en febrero por la NRA como nueva portavoz oficial. Loesch presenta a diario un show de radio sindicado, “The Dana Show,” y un show de televisión en TheBlazeTV, una televisión multiplataforma propiedad del excomentarista de Fox News Glenn Beck.

En 2014, Loesch escribió el libro "Hands Off My Gun: Defeating the Plot to Disarm America" (Manos fuera de mi pistola: derrotando el complot para desarmar a EEUU".

En julio, la NRA publicó otro anuncio en el que apuntaba contra el diario The Washington Post, esta vez protagonizado por Grant Stinchfield, presentador de NRATV, la plataforma de videos de la organización.

"Ustedes hacen más daño a nuestro país con un teclado que todos los miembros de la NRA juntos con un arma", narró en el video.



Y en este otro anuncio de julio, el ex Navy Seal Don Raso advierte que hay una "anarquía organizada" en EEUU liderada por personas que odian al presidente y a sus votantes.





Los anuncios de la NRA han sido difundidos en YouTube, redes sociales y la NRATV. En Facebook NRATV tiene más de 1.2 millones de seguidores.

Comentaristas liberales, periodistas y políticos han criticado la nueva beligerancia de la NRA.

El senador de Connecticut, Chris Murphy, dijo en un tuit: "Creo que la NRA está pidiéndole a la gente que nos maten. Ahora puede ser el momento para cancelar su membresía". Connecticut fue el estado de la masacre de la escuela Sandy Hook en 2012 cuando murieron a tiros 20 niños.



I think the @NRA is telling people to shoot us.



Now might be the right time to cancel your membership. pic.twitter.com/PWhHAvRcI3 — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) June 29, 2017

Un grupo que representa a los grandes medios, Digital Context Next, envió una carta el mes pasado a Loesch en la que la acusó de comportamiento "irresponsable".

"El 99% de personas que vean el anuncio interpretarían este lenguaje como amenazante y sugerir lo contrario es en el mejor de los casos deshonesto y en el peor peligroso. En conclusión: es antiestadounidense amenazar a periodistas", decía la carta.

No es la primera vez que la NRA usa un lenguaje agresivo para defender el derecho a portar armas. El ejemplo más célebre de esa estrategia es el discurso en la campaña presidencial del año 2000 del entonces presidente de la NRA, el actor Charlton Heston. Con un rifle en alto, Heston retó en tono amenazante al candidato demócrata Al Gore, defensor de los controles de armas, a que le arrebatara su arma: "De mis manos, muertas y frías".



Pero la retórica de confrontación de los nuevos videos de la NRA ha sorprendido incluso a quienes siguen investigan desde hace años al lobby de las armas.

El periodista Michael Luo escribió en The New Yorker que nunca había sido objetivo de ataques directos de la NRA durante los años en que informó sobre la organización en The New York Times con reportes a veces muy críticos. Luo dijo que los videos son "sorprendentemente belicosos incluso para los estándares de la asociación".





En parte, la NRA ha tomado la lección de su aliado, el presidente Trump, cuya estrategia política consiste en buscar enemigos para enardecer a sus bases de votantes.

El lobby y Trump tienen una estrecha relación desde la campaña presidencial. La NRA apoyó pronto a Trump cuando era candidato y, según datos de Open Secrets, invirtió más de 30 millones en apoyar su campaña presidencial, le mayor gasto que ha hecho en la historia de sus contribuciones políticas.

Trump le ha devuelto el favor promoviendo la agenda de la NRA. En abril asistió a la convención anual del grupo, un evento al que no había asistido ningún presidente en activo desde Ronald Reagan. Allí proclamó que el "asalto de los últimos ocho años contra la Segunda Enmienda" se había acabado.

Para la NRA buscar a un enemigo también era una necesidad vital. Cada vez que gobierna un republicano la venta de armas se desploma, por eso una presidencia Trump puede ser buena en términos legislativos para el lobby pero no en términos monetarios.



Los datos de verifación de antecedentes federales, frecuentemente usados para evaluar las subidas y bajadas en las ventas de armas en EEUU, muestran que este está siendo un mal año para la industria, con caídas en todos los meses con respecto a 2016 excepto en mayo y agosto.

El cambio de enemigos se nota claramente en un análisis que hizo el Washington Post en agosto de las menciones en las cuentas de Twitter de @NRA y @NRATV. A partir de diciembre del año pasado las menciones a Clinton se desploman espectacularmente y son sustituidas por "izquierda", "medios de comunicación" y "violencia".

La estrategia de reemplazo de enemigos se ve aún de modo más claro en el análisis que hizo el diario de los anuncios pagados en Twitter.

La meta de la NRA no es impactar directamente en las ventas de armas, pero hay una clara correlación entre la urgencia con que la gente quiere comprar armas y la urgencia con la que se siente la necesidad de dar a la NRA, escribió el periodista de Washington Post Philip Bump.

Si lo sucedido tras otras masacres sirve de guía, el silencio de la NRA no debería durar mucho. Han pasado casi 48 horas y sus cuentas en redes sociales han entrado en un estado latente, pero los conocedores dan por hecho que pronto retomarán su beligerancia habitual.