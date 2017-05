La familia Kushner se ve obligada a disculparse por la presentación que hizo en China para promocionar visas de 500,000 dólares

Han pasado solo dos días para que la empresa familiar de Jared Kushner, el marido de Ivanka Trump y uno de los principales asesores del presidente, tuviera que salir a disculparse por la utilización que hizo del nombre de la familia -y, por tanto, su posible conexión con la Casa Blanca- a la hora de promocionar un proyecto inmobiliario en Nueva Jersey entre inversores chinos.

La noticia, adelantada por The Washington Post y The New York Times, puso nuevamente de relieve el conflicto de intereses que rodea a los miembros de la familia Trump desde que el magnate llegó a la Casa Blanca. El sábado, Nicole Kushner Meyer, hermana de Jared, explicó en un hotel Ritz-Carlton en de Pekín cómo invertir en un proyecto de bienes raíces de la familia y animó a los acaudalados asistentes a utilizar la visa EB-5, conocida como 'golden visa' en china, porque permite emigrar a Estados Unidos con la familia.



En la presentación, en la que obligaron a los periodistas permanecer al fondo del salón antes de expulsarlos, se mencionaba el nombre de Jared Kushner y se proyectó la imagen del presidente Donald Trump, enfatizando que pronto podría haber cambios en el programa de visas de Estados Unidos. "Inviertan pronto y ustedes invertirán bajo las leyes actuales", se llegó a decir en el encuentro. El lema de uno de los folletos repartidos era "Invierta 500,000 dólares y emigre a Estados Unidos".



Here's a slide shown during Kushner Co. event in Beijing identifying @realDonaldTrump as "key decision maker" on EB-5 investor visa program pic.twitter.com/j1M4E7eGtQ — Javier C. Hernández (@HernandezJavier) May 6, 2017

Ante el revuelo creado, la empresa familiar -llamada Kushner Companies- publicó este lunes un comunicado, citado por AFP, en el que se afirmaba que "Meyer quería decir claramente que su hermano dejó sus funciones en la empresa en enero y ya no tiene nada que ver con este proyecto". Por eso, la empresa "se excusa si esta mención de su hermano pudo ser interpretada como un intento para seducir a los inversores. No era su intención".

Jared Kushner logró gran parte de su riqueza en el mercado de los bienes raíces. La presentación del sábado en China se refería al 1 Journal Square en Nueva Jersey, un nuevo proyecto familiar, valorado en 976.4 millones de dólares. La empresa asegura que el 15% del proyecto será financiado por medio del programa de visas EB-5, según reportó CNN.



Las visas EB-5 permite a empresarios extranjeros invertir en Estados Unidos, siempre que el proyecto genere puestos de trabajo. Pese a su elevado costo -500,000 dólares- permite a los que la obtienen obtener la residencia o green-card.

Pese a las disculpas ofrecidas este lunes, el comunicado de la empresa de los Kushner no especifica si van a finalizar la presentación ante más inversores. El próximo fin de semana están programadas dos en las ciudades de Shenzhen y Canton.