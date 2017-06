La estrella de la fama de Donald Trump en Hollywood vuelve a ser vandalizada

Con mensajes contra el racismo, la homofobia y la corrupción, la estrella que el presidente Donald Trump tiene en el paseo de la fama en Hollywood fue vandalizada el fin de semana durante la “marcha de la resistencia” con motivo de la celebración del orgullo gay.

Cientos de personas marcharon el domingo por Hollywood Boulevard a imagen de la marcha de las mujeres convocada el pasado enero en Washington EDC, según explicó su organizador Brian Pendleton en declaraciones recogidas por CNN.



Pendleton reconoció que, aunque las calcomanías son las que se repartieron durante la marcha, la intención no era que acabaran en la estrella de Trump, un acto que consideró más una broma, un gesto humorístico, que un hecho dañino.

"Definitivamente no apruebo el vandalismo, pero fue divertido de ver", dijo.

El vandalismo es un delito menor en Los Ángeles, pero la policía tendría que recurrir a las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables, algo que puede ser complicado debido a la gran multitud que participó en la marcha.



