La "estafa" del presupuesto, el fantasma de Nixon y otros dardos que lanzó Hillary Clinton a Trump en su discurso de graduación en Wellesley College

Secretaria de Estado. Hillary Clinton es designada por Barack Obama como Secretaria de Estado desde 2009 hasta 2013. No fueron pocas las dificultades que enfrentó y que la acompañan hasta estos días. En la foto, ofrece declaraciones sobre el asesinato del embajador de Estados Unidos en el edificio del consulado norteamericano en Bengasi, Libia, en 2012. Fue objeto de una investigación por el FBI por manejar correos electrónicos desde un servidor particular, y poner en peligro información clasificada que manejaba como Secretaria de Estado. Finalmente el FBI recomendó no presentar cargos. Foto: Paul J. RIchards/GettyImages | Univision.com

