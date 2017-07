Julian Assange le ofreció a Trump Jr. que publicara sus emails sobre Rusia y Clinton en WikiLeaks

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró este martes que contactó al hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., para que publicara su cadena de emails sobre Rusia y Hillary Clinton en la web antisecretos. WikiLeaks jugó un importante papel durante la campaña al publicar los emails hackeados por Rusia para dañar a la candidata demócrata.

En lugar de seguir el consejo de Assange, Trump Jr. publicó en Twitter esta mañana una cadena de 16 correos electrónicos. Su decisión la tomó al ser contactado por The New York Times que se disponía a publicar una nota bomba con el contenido de los dos correos más comprometedores.



publicidad

"Contacté a Trump Jr. esta mañana sobre por qué debería publicar sus emails (i.e. con nosotros)", tuiteó Assange, quien se encuentra protegido por Ecuador en su embajada en Londres. "Dos horas después, lo hace él mismo".



Contacted Trump Jr this morning on why he should publish his emails (i.e with us). Two hours later, does it himself: https://t.co/FzCttGSyr6 — Julian Assange (@JulianAssange) July 11, 2017

Assange dijo que en su intento por convencer a Trump Jr. le advirtió que "enemigos (...) exprimirían frases sueltas de los correos "con su propio contexto giro y calendario estratégico".

También sugirió que era más seguro publicar los correos en WikiLeaks porque, según Assange, es más difícil que sean usados como pruebas jurídicas.



(1/3) I argued that his enemies have it--so why not the public? His enemies will just milk isolated phrases for weeks or months... — Julian Assange (@JulianAssange) July 11, 2017

(2/3) with their own context, spin and according to their own strategic timetable. Better to be transparent and have the full context.. — Julian Assange (@JulianAssange) July 11, 2017

(3/3) but would have been safer for us to publish it anonymously sourced. By publishing it himself it is easier to submit as evidence. — Julian Assange (@JulianAssange) July 11, 2017



WikiLeaks publicó los emails hackeados del Comité Nacional Demócrata (DNC) y del presidente de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta. Las agencias de inteligencia estadounidenses revelaron que el Kremlin está detrás de esos hackeos.

Los emails publicados por The New York Times y por Trump Jr. revelan que miembros de la campaña de Donald Trump tenían intención de recibir ayuda del gobierno de Rusia. Las sospechas de coordinación entre Trump y el Kremlin para ganar la elección presidencial han motivado varias investigaciones paralelas en el Congreso y por el FBI.

Los emails de Trump Jr. con el promotor musical británico Rob Rosesntein hacen referencia a la obtención por el gobierno de Rusia de información dañina sobre Hillary Clinton que el Kremlin y antiguos socios rusos de Trump querían hacerle llegar. Los 16 correos fueron escritos entre el 3 de junio y el 8 de junio de 2016, días después de que Trump se convirtiera oficiosamente en el nominado presidencial del Partido Republicano y poco antes de que se conociera que Rusia hackeó al DNC.