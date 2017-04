Jeff Sessions no se arrepiente de su (¿inapropiado?) comentario sobre Hawái y un juez de la isla

El fiscal general Jeff Sessions asegura que no tiene nada en contra de Hawái, ni del juez de ese estado que bloqueó la segunda orden ejecutiva del presidente Donald Trump que suspende la inmigración de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana donde Washington considera que hay seios problemas de terrorismo.

En una entrevista con CNN, Sessions aseguró que “no estaba criticando al juez o a la isla” cuando la víspera, en un programa de radio dijo estar “asombrado” porque un juez federal de la isla bloqueara el segundo decreto de Trump con el que buscaba sortear los problemas que encontró el primero, que fue considerado como “discriminatorio”.



“Creo que (Hawái) es un lugar fabuloso y tengo una nieta que nació allí”, dijo Sessons, quien insistió en que no consideraba que hubiera algo que lamentar en las palabras que usó para expresar su opinión sobre la decisión adoptada por el juez federal del distrito de Hawái Derrick Watson.

Sessions dijo el jueves al programa de radio del presentador conservador Mark Levin que estaba “asombrado que un juez sentado en una isla del Pacífico pueda emitir una orden que detenga al presidente de EEUU de lo que parece ser claramente su poder constitucional y estatutario”

El fiscal general explicó a CNN el viernes que “es un punto válido destacar que un solo juez de los 600, 700 jueces de distrito pueda emitir una orden que detenga una orden ejecutiva presidencial que creo es que completamente constitucional, diseñada para proteger a EEUU de ataques terroristas”.

Los señalamientos de Sessions generaron reacciones entre los isleños, algunos de los cuales consideraron que tenían una carga racistas y que ponía en duda la profesionalidad del juez Watson.

La senadora demócrata por el estado, Mazie Hirono escribió en su cuenta twitter que “Hawaí fue edificada sobre la fuerza de la diversidad y las experiencias de inmigrantes, incluyéndome a mí misma. Los comentarios e Jeff Sessions son ignorantes y peligrosos”.



Hawaii was built on the strength of diversity & immigrant experiences- including my own. Jeff Sessions’ comments are ignorant & dangerous

En un artículo publicado este viernes en CNN, Hirono asegura que el comentario insinúa que un juez federal en Hawái no conoce la ley o no tiene el entrenamiento necesario y recuerda que Watson es graduado de Harward.

“Yo nunca criticaría a un juez simplemente porque trabaja en otro estado, incluyendo Alabama. La Alabama de Sessions estaría molesta si lo hiciera”, sostiene la senadora en referencia al estado del sur de EEUU que el actual fiscal general representó en el Senado hasta incorporarse al gobierno de Trump

Además, la senadora reprodujo en otro mensaje la lista de los votos de la confirmación de Watson en 2013, que se produjo por unanimidad del Senado, lo que implica que Sessions también le dio su apoyo.

Hawái es un estado de tradición demócrata. En las elecciones presidenciales de noviembre 2016, Hillary Clinton obtuvo más del 60% de los votos, superando por 30 puntos a Trump.

Sessions no es el único integrante del Ejecutivo que ha hecho comentarios críticos hacia el Judicial cuando desde este se emiten decisiones que limitan la acción gubernamental.

A principios de febrero, cuando la primera orden ejecutiva sobre inmigración de países de mayoría musulmana fuer bloqueada, el presidente Trump criticó al juez James Robart de Seatlle, estado de Washington, al llamarlo "supuesto juez" y acusarle de "arrebatar al país la capacidad de aplicar la ley".



"Simplemente no puedo creer que un juez haya puesto a nuestro país en tanto peligro. Si algo pasa, la culpa será suya y del sistema judicial. La gente se está colando (en el país). ¡Mal!", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.



Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017