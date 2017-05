James Comey no quiere hablar en el Senado sobre por qué lo despidió Trump

El exdirector del FBI James Comey no acudirá este martes a la comparecencia a la que le habían invitado en el Comité de Inteligencia del Senado que quería conocer su versión de los eventos que desembocaron en su despido por parte del presidente Donald Trump.

El vice presidente del comité, el demócrata Mark Warmer, informó a la cadena de noticias MSNBC que Comey no acudirá a la cita, aunque no descartó que pueda asistir en el futuro.

La decisión de Comey se conoce horas despúes de que el presidente Trump, quien lo despidió abruptamente la tarde del martes, enviara un mensaje en su cuenta Twitter amenazando al exfuncionario con no hablar a los medios.

El despido de Comey generó una gran polémica en Washington por haberse producido en medio de la investigación del llamado ‘Rusiagate’, las posibles conexiones entre la campaña presidencial republicana y hackers rusos que interfirieron en las elecciones presidenciales estadounidenses.

"Más vale para James Comey que no haya 'grabaciones' de nuestras conversaciones antes de que comience a filtrar (información) a la prensa", escribió el mandatario en lo que algunos han interpretado como una indebida amenaza, aunque la Casa Blanca niegue que pueda ser calificado de esa manera.



James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017