Informe dice que empresas de Trump desviaron fondos de caridad hacia negocios familiares

Eric Trump, hijo del presidente Donald Trump, atacó este miércoles el informe publicado por la revista Forbes publicado que asegura que su organización benéfica ha estado canalizando donaciones que se suponía que debían ir hacia el St. Jude Children's Research Hospital hacia la Organización Trump.

"Es muy muy triste. Simplemente la moral desapareció", dijo Eric Trump respecto al reporte al presentador Sean Hannity, de Fox News.

El informe, llamado "Cómo Donald Trump desvió el dinero de la caridad de los niños con cáncer a sus negocios" acusa a la Fundación Eric Trump de pagar a la Organización Trump (que gestiona los intereses empresariales del presidente en todo el mundo) más de 1,2 millones de dólares durante cerca de seis años para usar sus propiedades.

Según Forbes, Eric Trump ha recaudado más de 11 millones de dólares durante una década para el hospital para niños con cáncer St. Jude, en gran medida organizando torneos de golf a través de su fundación. Por otro lado, habría recaudado otros 5 millones con otros grupos de donantes.

El hijo de Trump aseguraba que la mejor parte de todo esto era la 'eficiencia' de la caridad, porque podía hacer uso del campo de golf de su familia de forma gratuita para, virtualmente, donar todo el dinero para ayudar a los niños con cáncer. "Conseguimos usar nuestros activos 100% gratis", dijo Trump a Forbes.



Pero la revista asegura que no es así ya que, al revisar las presentaciones de la Fundación Eric Trump y otras organizaciones benéficas, "está claro que no fue gratuito (el uso del campo de golf) y que la Organización Trump recibió pagos por su uso... más de 1,2 millones que no tiene receptores documentados más allá que la Organización".

"Mientras que a los donantes de la Fundación Eric Trump se les dijo que su dinero iba a ayudar a niños enfermos, más de 500,000 fueron donados de nuevo a otras organizaciones benéficas, muchas de las cuales estaban conectadas con miembros de la familia Trump o intereses incluyendo al menos cuatro grupos que posteriormente pagaron para organizar torneos de golf en los campos de Trump", afirma Forbes.

Esto, detalla la publicación, 'desafía las normas fiscales federales' que prohíben realizar autocontratos.

Además, el reporte dice que hubo aumentos en los costos de organización del torneo que conincidió con cambios en el directorio de la Fundación en 2010, cuando pasó de estar compuesto en su mayoría por amigos personales de Eric a aquellos estrechamente vinculados con los intereses financieros de la Organización Trump.

Las presentaciones de impuestos también muestran que la Fundación Eric Trump hizo un pago de 87,665 dólares a otra propiedad de Trump, el Trump National Golf Club en Washington DC, para eventos de recaudación de fondos, agrega Forbes.



En un comunicado, un portavoz del hijo del presidente defendió a la Fundación Eric Trump.

"Durante la última década la Fundación Eric Trump ha recaudado más de 16,3 millones de dólares para el Hospital St. Jude manteniendo una proporción de gastos de solo el 12,3 por ciento... Contrariamente a los informes recientes, en ningún momento la Organización Trump se benefició de ninguna manera de la fundación o cualquiera de sus actividades", asegura.

El mensaje, citado por medios, dice que del reporte se puede inferir que hay "intención maliciosa" sobre una "organización benéfica que ha cambiado tantas vidas", algo que califica de "vergonzoso" y "repugnante".

El informe señala que "el altruismo como una estrategia de desarrollo de negocios no es necesariamente ilegal".