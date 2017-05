Hillary Clinton entra en la resistencia contra Trump con un nuevo grupo para apoyar a candidatos en 2018

La excandidata demócrata anunció el lanzamiento de Onward Together (Adelante Juntos) que financiará a candidatos dedicados "a avanzar la visión progresista que consiguió casi 66 millones de votos en las últimas elecciones".

Hillary Clinton volvió este lunes oficialmente a la contienda política. La excandidata presidencial demócrata lanzó su nueva organización de acción política (PAC), Onward Together (Para Adelante Juntos), para apoyar a candidatos en la elección de 2018.

Clinton describió en un correo electrónico a sus simpatizantes y en una serie de tuits la meta de su nuevo PAC como "una organización dedicada a avanzar la visión progresista que consiguió casi 66 millones de votos en las últimas elecciones. Juntos Unidos trabajarán para construir un futuro mejor para las generaciones venideras apoyando a grupos que animan a la gente a organizarse y postularse para elecciones".



Clinton nombró a cinco grupos a los que su organización dará fondos que se encuentran entre los más destacados de la resistencia al presidente Donald Trump: Swing Left (concentrada en retomar la Cámara de Representantes para los demócratas), Emerge America (destinada a mujeres), Color of Change (que se dedica a asuntos de juticia racial), Indivisible (surgida tras la última elección para oponerse a Trump ) y Run for Something (destinada a los jóvenes).



"Creo más firmemente que nunca que el compromiso ciudadano en todos los niveles es fundamental para una democracia fuerte y vibrante", escribió Clinton.

Después de su derrota frente aTrump, Clinton mantuvo un perfil bajo con pocas apariciones públicas hasta que hace unas semanas comenzó a dar entrevistas. "Estoy de vuelta como una ciudadana activa y parte de la resistencia", dijo en su más reciente entrevista con CNN.