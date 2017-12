El yerno del presidente Donald Trump sería el "muy alto cargo" del equipo de transición que ordenó al ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn ponerse en contacto con emisarios rusos, de acuerdo con el escrito de acusación en el que no se nombra al funcionario, pero cuya identidad es establecida por varios medios.

La revelación se conoció tras una audiencia en una corte de Washington DC en la que Flynn se declaró culpable de haber ocultado al FBI sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, y en la que aceptó colaborar con la investigación del 'Rusiagate', que trata de esclarecer la intromisión de Moscú en las elecciones presidenciales y si hubo colaboración entre ambos para llevar a Trump a la Casa Blanca.





El escrito solo indica que hacia el 22 de diciembre un "muy alto miembro" del equipo de transición le pidió hablar con gobiernos extranjeros, incluido el ruso, para saber cómo iban a votar en las Naciones Unidas ante una resolución sobre los asentamientos israelitas. Tras esa indicación, Flynn contactó a Kislyak "e informó al embajador sobre la oposición de la nueva administración.

Kushner es asesor de su suegro el presidente y ha sido puesto al frente de los esfuerzos de Washington para mover el estancado proceso de paz en el Medio Oriente. Por el origen judío de su familia y por los contactos que tienen en Israel, la designación de Kushner es considerada como potencialmente muy favorables hacia Tel Aviv.



Pero la gestión de Flynn, supuestamente a instancias de Kushner, se produjo cuando todavía no había empezado sus funciones el gobierno republicano, por lo que estarían en abierta violación de la Ley Logan de 1799, que establece que es ilegal que ciudadanos particulares lleven a cabo gestiones diplomáticas a nombre de Estados Unidos.

Durante la comparecencia, Flynn tan solo respondió "sí" o "no" a las preguntas del juez. En todo caso, aclaró que no ha sido obligado a declararse culpable o que se le ha prometido una determinada sentencia.

En un comunicado publicado luego de su declaración, Flynn afirmó que había dado este paso "para corregir las cosas" y "en el mejor interés de mi familia y nuestro país". Además, reconoció que sus acciones no fueron las adecuadas.



"Tras 33 años de servicio militar, incluyendo cinco años en combate lejos de mi familia, y mi posterior decisión de seguir sirviendo a Estados Unidos, ha sido extraordinariamente doloroso padecer todos estos meses falsas acusaciones de 'traición' y otros actos indignantes. Estas falsas acusaciones son contrarias a todo lo que he hecho y he defendido. Pero es verdad que las acciones que reconocí en corte hoy estuvieron mal y, con mi en Dios, estoy trabajando para corregir las cosas. Mi declaración de culpabilidad y acuerdo para cooperar con la Oficina del fiscal especial refleja la decisión que he tomado en el mejor interés de mi familia y nuestro país. Acepto la total responsabilidad de mis actos".