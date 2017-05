Firmar o no firmar: la expectativa por saber si Trump ordenará llevar a Jerusalén la embajada de EEUU en Israel

El 1 de junio el presidente Donald Trump deberá firmar (o no) la tradicional excepción a la Ley de la Embajada en Jerusalén que impide que la embajada estadounidense en Israel sea llevada a Tel Aviv a la ciudad santa, algo que tendría un fuerte impacto en el estancado proceso de paz en Medio Oriente.

En 1995 el Congreso ordenó la reubicación, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, algo que la comunidad internacional no acepta pese a que el ejército israelí ocupó y “unificó” la ciudad en junio de 1967 durante la llamada guerra de los Seis Días.

Pero consecutivamente, los presidente Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017) han suspendido los efectos de la ley esgrimiendo la prerrogativa del Ejecutivo en el manejo de la política exterior.

La duda es ahora qué hará Trump, quien durante la campaña prometió cumplir con la vieja aspiración republicana de completar la mudanza de la delegación diplomática, aunque en los últimos meses esa intención parezca haberse enfriado.

Si el presidente sigue la costumbre de sus predecesores y firma la suspensión será una desilusión para muchos de sus partidarios. Sin embargo, por los próximo cuatro años, Trump tendrá siete oportunidades más de cambiar de opinión (la excepción tiene que firmarse dos veces al año)



O podría romper con la tradición y dejar que la ley entre en efecto. Haga lo que haga, la movida del presidente tedrá un impacto diplomático.





El poder de la firma presidencial





El Congreso no puede forzar al presidente a mudar la embajada, así como el presidente no puede ignorar una ley federal. Pero el Congreso asigna los fondos para las operaciones gubernamentales y pude no permitir que se use dinero para pagar el funcionamiento de la embajada en Tel Aviv.

Si Trump no firmara la excepción, la ‘mudanza’ podría cumplirse con la simple declaración como ‘embajada’ del consulado en Jerusalén

La tentación del presidente de romper con la tradición en este caso podría ser fuerte, considerando que Trump necesita mostrar logros concretos en sus primeros seis meses de gobierno. La reforma del sistema de salud le ha sido esquiva y el intento de controlar la inmigración desde países musulmanes sigue bloqueado en cortes.



En cambio, dejar que la polémica ley entre en pleno efecto no tiene la posibilidad de ser bloqueada en el Congreso ni de recibir desafíos en las Cortes, así que sería una buena manera de cumplir con su base y dar la sensación de que se avanza en la agenda.

La verdad es que no hace falta la firma de Trump para dar la sensación de que ha habido cambios en la manera como se maneja la diplomacia en esa región. Las sonrisas obsequiosas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante el reciente viaje del presidente a Israel dejó claro que los tiempos más distantes de Barack Obama han terminado.