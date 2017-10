Estos son los versos más fuertes del rap de Eminem contra Trump (explicados)

Eminem dio a conocer este martes en la noche un video de su más reciente rap, narrado en estilo libre, durante los premios BET de Hip Hop. El cantante se mete nuevamente de lleno en la política y su rap termina convirtiéndose en una de las expresiones artísticas más duras y polémicas de los últimos tiempos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Titulado 'The Storm' ('La Tormenta'), Eminem no solo llama racista al mandatario y lo insulta en más de una ocasión, sino que además lo critica por su política frente a Corea del Norte, su posición frente al supremacismo blanco, su manejo del desastre natural en Puerto Rico y su dura posición contra la inmigración indocumentada.



Esta es una adaptación al español de los versos más polémicos, seguidos de una pequeña explicación:

1.-

...lo que tenemos en la Presidencia ahora es un kamikaze,

que probablemente causará un holocausto nuclear,

y mientras el drama explota,

y espera que esta mier... se calme, él se monta en su avión.

y vuela por allí mientras las bombas se acaban.

Eminem se refiere a la política de Trump frente a Corea del Norte, país al que en varias oportunidades ha amenazado con declararle la guerra y destruirlo totalmente si continúa con sus pruebas nucleares y de misiles balísticos. Esto ha generado una crisis internacional debido al peligro que el régimen de Kim Jong Un representa no solo para EEUU, sino para Corea del Sur y Japón, cercanos aliados de Washington. Una encuesta publicada justo este miércoles por la agencia de noticias Associated Press sugiere que los estadounidenses creen que Trump ha empeorado la situación con Corea del Norte debido a su retórica bélica.





2.-

...e l racismo es la única cosa para lo que es fantástico,

Porque es la única forma en que se convierte en el hombre roca anaranjado,

Exacto, un bronceado terrible.

Por eso es que quiere que nos vayamos en desbandada,

Porque no puede soportar,

El hecho de que no le tenemos miedo a Trump.



Combina la figura de los 'Cuatro Fantásticos', superhéroes de Marvel, con el juego de palabras "racism's the only thing he's fantastic for", para fustigar a Trump por su aparente racismo frente a las minorías. Compara su color naranja, usado en caricaturas, por el tono de su piel y su cabello, con el personaje grotesco en forma de roca.



3.-

... porque él está sobre arena movediza,

Es como si damos un paso adelante y luego hacia atrás,

Pero esa es su forma de distracción,

Y así logra una enorme reacción,

Cuando él ataca a la NFL nos enfocamos en eso,

En vez de hablar de Puerto Rico o el control de armas en Nevada,

Todas estas horribles tragedias y él se aburre.



Eminem, como muchos críticos de Trump, asegura que sus constantes peleas con opositores o polémicas declaraciones sobre protestas antirracistas son una manera de alejar a la opinión pública de temas revelantes como el control de armas tras el masivo ataque en Las Vegas y la tragedia que dejó el huracán María en Puerto Rico.





4.-

...después, quién va a pagar por sus viajes extravagantes,

¿Ida y vuelta a sus resorts, campos de golf y sus mansiones?

La misma mier... atormentando a Hillary y calumniando,

Para luego hacer más,

Desde apoyar a Bannon,

Respaldar a los Klansmen (KKK).

Antorchas en mano contra el soldado que es negro,



Que llega a casa desde Irak,

y todavía le dicen que regrese a África.



El rapero critica los constantes viajes de Trump los fines de semana a sus resorts, lo que ha elevado drásticamente el gasto en el uso del Air Force One que terminan pagando los contribuyentes. También hace referencia a su exconsejero Stephen Bannon, una de las figuras que más han influido en la radicalización del discurso del presidente. También lo acerca al supremacismo blanco del Ku Klux Klan (KKK), luego de que el propio Trump igualó a ese movimiento racista con quienes protestaban en su contra en las marchas que se llevaron a cabo en Charlottesville y que dejaron una mujer muerta.





5.-

...a hora si eres un atleta negro, eres un mocoso maleducado,

que más bien trata de usar su plataforma o estatura,

para intentar dar voz a los que no tienen una,

Él dice: "Escupes en la cara de los veteranos que lucharon por nosotros, bastardos",

A no ser que seas un prisionero de guerra torturado y golpeado,

Porque para él eres un cero a la izquierda,

porque a él no le gustan los héroes de guerra capturados,

Eso no es respetar a los militares.



Además de referirse a las protestas antirracistas en la NFL, Eminem hace referencia a los duros comentarios de Trump durante la campaña electoral contra el senador republicano por Arizona John McCain, quien fue ridiculizado por el entonces candidato presidencial por haber sido capturado durante la Guerra de Vietnam. "Prefiero a un héroe de guerra que no haya sido capturado", aseveró entonces Trump sobre McCain.



publicidad





6.-

...s e va a deshacer de todos los inmigrantes,

Construirá una cosa más alta que esto (y señala el techo del estacionamiento en el que se encuentra)

Bueno, si lo hace, espero que sea roca sólida como el ladrillo,

porque como él en política, voy a usar todos sus trucos,

porque voy a lanzar a ese pedazo de mier... contra el muro, hasta que se quede pegado.



Es quizás el insulto más fuerte de Eminem contra Trump, en la que es considerada la estrofa más polémica y que va en sintonía con las críticas al gobierno republicano por su política antiinmigración y el muro fronterizo que Trump ha prometido que pagará México.





7.-

... y para cualquiera de mis fans que lo apoya,

trazo una línea en la arena, estás conmigo o en su contra,

y si no puedes definir a quién quieres más y no decides,

hago esto por ti: Jódete.



Eminem termina haciendo un llamado a sus seguidores a no ser tibios en sus opiniones frente al presidente y asumir una posición política.

Vea el rap completo de Eminem aquí.