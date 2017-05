Este es el anuncio de Donald Trump que CNN se negó a transmitir

El presidente Donald Trump considera a los medios de comunicación tradicionales como uno de sus principales enemigos. Y CNN es uno de sus blancos preferidos.

En este caso, la campaña de Trump acusó a la cadena de noticias de censurar su mensaje por negarse a transmitir una propaganda sobre los primeros 100 días del presidente en la Casa Blanca.

El anuncio publicado por el equipo de Trump asegura que los primeros días del gobierno fueron un éxito.

Entre sus logros destaca, por ejemplo, la supuesta generación de 500,000 nuevos empleos, (número que contradice datos oficiales del Departamento de Trabajo) la confirmación del juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch, la autorización del oleoducto Keystone XL y la eliminación de regulaciones bancarias.

Luego de destacar sus triunfos, culpa a los medios de comunicación de ocultar esos logros.

"No te enterarías de esto al ver las noticias", dice el locutor mientras en pantalla aparecen las caras de varios periodistas famosos, entre ellos el presentador de CNN Wolf Blitzer.

"Es absolutamente vergonzoso ver a los medios de comunicación bloquear un mensaje positivo que el presidente Trump está tratando de compartir con el país. Está claro que CNN está tratando de silenciar nuestra voz y censurar nuestra libertad de expresión porque no encaja con su narrativa", expresó en un comunicado el director ejecutivo de la campaña, Michael Glassner.



CNN explica sus motivos

A esta acusación de censura, CNN respondió al equipo del presidente en un comunicado y explicó el motivo por el que rechazó transmitir el anuncio.

"CNN pidió al anunciante eliminar el gráfico falso que dice que los medios de comunicación son 'noticias falsas'. Los grandes medios de comunicación no son noticias falsas, y por lo tanto, el anuncio es falso. Por nuestra política, este solo será aceptado si se elimina ese gráfico. Esos son los hechos", aseguró CNN en un comunicado.



Trump vs los medios

Este altercado es el nuevo y más reciente episodio en esta batalla que el presidente tiene con los medios. Desde su llegada a la política en 2015, Trump ha insultado a medios como The New York Times, CNN, NBC, Univision, Politico, The Washington Post entre otros, además de haber agredido a periodistas de varios medios como Megyn Kelly (expresentadora de Fox), Chuck Todd (NBC) y Michael Barbaro ( The New York Times).

El enfrentamiento con CNN se ha vuelto algo casi personal para el presidente.

En enero pasado, Trump no le permitió al reportero de CNN Jim Acosta hacer una pregunta en una rueda de prensa diciéndole "¡Cállese!...Su organización (CNN) difunde noticias falsas... no le permitiré hacerme una pregunta".



La posición del gobierno republicano frente a los medios quedó plasmada en las palabras que Stephen Bannon, estratega jefe de la Casa Blanca, cuando a días de la toma de posesión de Trump dijo que la prensa había sido "humillada" por el resultado electoral y que por ello son "el partido de oposición" del actual gobierno.

En aquella entrevista con The New York Times, Bannon agregó: " Los medios deben sentirse avergonzados y mantener la boca cerrada...".