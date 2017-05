"Está en un espiral descendente": las críticas de republicanos a Trump tras los reportes sobre la revelación de información a los rusos

El senador por Tennessee Bob Corker lanzó este lunes una de las críticas más duras de un republicano al presidente Donald Trump en lo que va de su incipiente presidencia.

Lo hizo en una de las primeras reacciones de los republicanos a los reportes respecto a que el mandatario reveló información "altamente clasificada" al canciller Sergey Lavrov y al embajador Sergei Kislyak de Rusia en el encuentro que sostuvo con ellos en la Oficina Oval la semana pasada.

"La Casa Blanca tiene que hacer algo pronto para lograr estar bajo control y en orden. Tiene que pasar", dijo Corker a periodistas. "Obviamente está en un espiral descendente en este momento y debe dilucidar una manera de salir", agregó.

Los diarios The Washington Post y The New York Times reportaron que Trump compartió con los funcionarios rusos información provista por un socio de Estados Unidos a través de un acuerdo de inteligencia considerado tan sensible que algunos detalles ni siquiera han sido brindados a países aliados de Estados Unidos y funcionarios de seguridad dentro del gobierno estadounidense.

"El comprometer una fuente es algo que simplemente no se hace", dijo Corker.

En la misma línea, el senador John McCain catalogó los reportes, que fueron negados por la Casa Blanca, como "perturbadores". "Ciertamente no queremos que ningún presidente filtre información clasificada, pero el presidente tiene el derecho de hacerlo", aclaró.



publicidad

El encuentro entre Trump y el canciller y el embajador rusos ya había generado controversia, pues se dio un día después del abrupto despido de James Comey de la jefatura del FBI. Comey estaba a cargo de la investigación sobre los presuntos lazos entre la campaña de Trump y funcionarios rusos.

Ve también: