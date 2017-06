¿Es ilegal que el exdirector del FBI revelara a la prensa información sobre sus contactos de Trump?

Uno de los puntos destacados de la presentación de este jueves del exdirector del FBI James Comey ante el Comité de Inteligencia del Senado es que admitió haber sido él quien filtró información sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump.

Esto disparó interrogantes y acusaciones sobre la legalidad de que un exfuncionario de inteligencia comparta información sobre conversaciones mantenidas con un presidente y si existe un delito allí.

Aquí, seis preguntas y respuestas para explicar esta controversia:

1. ¿Qué información filtró Comey?

De acuerdo con el testimonio del propio Comey ante el Comité este jueves, él mismo filtró información de sus reuniones con Trump. El exdirector del FBI dijo que le dio copias a su amigo cercano Dan Richman (profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia) de los memorandos en los que documentaba sus reuniones con Trump. "Asegúrate de que esto salga a la luz", le dijo a Richman.

De los contactos de exdirector del buró con el presidente se publicaron dos informaciones con fuentes anónimas en el New York Times tras el despido del entonces director del FBI: la primera el 11 de mayo, que desvelaba que el presidente había pedido lealtad a Comey. La segunda, el 16 de ese mismo mes, que contaba que ' Un memorando de Comey dice que Trump le pidió que terminara la investigación de Flynn'. Este jueves Comey dio a entender que él estaba directamente detrás de esta segunda filtración. No se tiene esa misma certeza con la primera.



"(Realicé esos memorandos) en principio porque hablabamos de cosas que concernían al FBI... y luego, por la naturaleza misma de la persona (de Trump)", explicó este miércoles en el Senado Comey. "Yo estaba honestamente preocupado de que él pudiera mentir sobre la naturaleza de nuestras conversaciones, entonces pensé que era importante documentar (las reuniones)".

Según las palabras de Comey, filtró la información motivado, por un lado, por aquel tuit que Trump publicó el 12 de mayo (días después del despido) con una velada amenaza para que no revelara los datos que decía: "Más vale para James Comey que no haya 'grabaciones' de nuestras conversaciones antes de que comience a filtrar (información) a la prensa".

Por otro lado, Comey dice que creía que la publicación de los memorandos podría impulsar el nombramiento de un fiscal especial (que ahora es Robert Mueller) para llevar adelante la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones estadounidense de 2016 y los contactos de Rusia con la campaña de Trump.

3. ¿De qué acusa el abogado de Trump a Comey?





Poco después de la comparecencia del exdirector del FBI ante el Senado, el abogado personal de Trump, Mark Kasowitz, acusó a Comey en conferencia de prensa de compartir información de "comunicaciones privilegiadas" que tuvo con el presidente.

"Hoy el señor Comey admitió que unilateralmente y subrepticiamente hizo divulgaciones no autorizadas a la prensa de comunicaciones privilegiadas con el presidente. Las filtraciones de esta información comenzaron a más tardar en marzo de 2017, cuando amigos del señor Comey han declarado que les reveló las conversaciones que tuvo con el presidente durante su cena del 27 de enero de 2017 y el 14 de febrero de 2017", aseguró Kasowitz.

"Hoy, (Comey) admitió que filtró a amigos sus supuestos memorandos de estas conversaciones privilegiadas, una de las cuales declaró que estaba clasificada. También testificó que inmediatamente después autorizó a sus amigos a filtrar el contenido de estos memorandos a la prensa para solicitar el nombramiento de un abogado especial", continuó el abogado.

4. ¿Cuándo es ilegal una filtración?

Las leyes estadounidenses prohíben la filtración de información a la prensa en dos casos:

-El primero, cuando la información es clasificada. El Newseum Institute, centro independiente de defensa de libertades, incluye en esta categoría los secretos de defensa que puedan dañar a EEUU o ayudar a una nación extranjera a lograrlo; comunicaciones de inteligencia, así como documentos o datos físicos sobre temas de gobierno. Emilio Viano, profesor de Departamento de Justicia, Leyes y Sociedad de la American University, en Washington, pone algunos ejemplos de lo que sería considerado información clasificada. En conversación telefónica con Univision Noticias enumeró: un plan de guerra, el envío de más soldados a Irak, qué hacer con Corea del Norte o firmas de acuerdos.



-El segundo caso es cuando el presidente decide que no se revele el contenido de sus comunicaciones. Comey podría haber cometido una ilegalidad si el presidente hubiera hecho uso de su 'privilegio ejecutivo' para vetar la declaración en el Senado. Sin embargo, esta es una opción que Trump no puso sobre la mesa. “No es consistente lo que dice el abogado de Trump ya que el presidente no hizo uso de ese privilegio”, dice Paul Rosenzweig, investigador del think tank Heritage Foundation.

El privilegio ejecutivo es una doctrina legal reconocida por la Corte Suprema en 1974 que permite al presidente proteger la confidencialidad de sus comunicaciones presidenciales.

Las filtraciones son comunes y, por lo general, totalmente lícitas. A diario nos encontramos con noticias que se basan en fuentes anónimas gubernamentales que se refugian en el anonimato y no porque estén violando la ley sino porque se arriesgan a perder su trabajo. Por ejemplo, cuando leemos que el fiscal general Jeff Sessions se planteó dimitir a causa de su mala relación con Trump, o por ejemplo cuando leemos sobre las malas relaciones entre los asesores más cercanos a Trump.

5. ¿Comey filtró material clasificado?

El abogado de Trump aseguró que Comey divulgó información clasificada sin detallar cuál es.

Comey declaró que algunos de los contenidos de uno o más memorandos contenían información sensible, pero también aseguró que no dio esa información clasificada a nadie.



Lo filtrado por Comey a la prensa no es ilegal, según explica Viano, pues no se tocaron secretos de Estado. "Las conversaciones que tuvo con el presidente eran prácticamente para pedirle no presionar mucho la investigación sobre Flynn, si él sería leal, si el presidente estaba bajo investigación, lo que no necesariamente son informaciones clasificadas", explicó.

6. Entonces, ¿hubo delito por parte de Comey?

En este contexto, se entiende que lo filtrado por Comey no era ilegal debido a que no era clasificado ni compromete al país. Tampoco hubo 'privilegio ejecutivo' pedido por Trump.

“El hecho de que Comey revelara que hizo la filtración para conseguir el nombramiento de un fiscal especial lo hace parecer un poco manipulador y lejano al comportamiento de un santo, pero ¿cuál es el crimen?”, dice Rosenzweig.

Para finalizar, ¿pudo haber otra ilegalidad? Cuando Kasowitz habló, también acusó a Comey de haber dicho mentiras. Negó que Trump en algún momento le hubiera pedido lealtad, tal y como el exjefe del FBI testificó en el Senado, y agregó que el exfuncionario filtró las memorandos antes del 12 de mayo (fecha del tuit de Trump).

Con estas insistencias, el abogado de Trump sugiere que Comey podría haber cometido perjurio al decir mentiras testificando bajo juramento ante el Senado. Al final, Kasowitz no plantea una denuncia sino que insta a las autoridades correspondientes -el fiscal especial Robert Mueller- a tomar las acciones pertinentes.