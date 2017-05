Eric Trump niega haber dicho que los campos de golf de su padre fueron financiados por los rusos

Hace tres años el periodista especializado en golf James Dodson fue invitado al campo de golf de Donald Trump en Carolina del Norte y subido en el carrito el hijo menor del magnate, Eric, le dijo que los bancos rusos estaban financiando los campos de golf propiedad de la familia.

Dodson relató este viernes durante una entrevista a la radio WBUR aquella conversación que tuvo durante su visita al Trump National Golf Club Charlotte en Carolina del Norte.

"Trump se pavoneaba de arriba abajo, conversando con sus nuevos miembros sobre cómo eran parte del club más grande de Carolina del Norte", dijo Dodson. "Y cuando lo conocí, le pregunté ... ya sabes, este es el periodista en mí... le dije: '¿Qué estás usando para pagar estos campos?'

"Y él simplemente se deshizo de mí diciendo que tenía acceso a un crédito de $100 millones."

Eric Trump, que ahora es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, también estaba presente. Dodson continuó: "Así que cuando entré en el carro con Eric, cuando estábamos en marcha [para jugar], le dije, 'Eric, ¿quién está financiando? No conozco ningún banco- que debido a la recesión, la gran recesión - haya tocado un campo de golf. Ya sabes, nadie financia ningún tipo de construcción de golf. Se ha ahogado en los últimos cuatro o cinco años".



"Y esto es lo que dijo. Dijo: 'Bueno, no confiamos en los bancos estadounidenses. Tenemos todo el financiamiento que necesitamos de Rusia'. "Le dije, '¿Realmente?' Y él dijo, 'Oh, sí. Tenemos a algunos tipos que realmente aman el golf, y que están realmente comprometidos con nuestros programas. Sólo vamos allí todo el tiempo. "Eso fue hace tres años, así que fue bastante interesante."

En un tuit publicado este lunes por la mañana Eric Trump desmintió el relato de Dodson. "Esta historia está completamente fabricada y es un ejemplo más de por qué hay tanta desconfianza con los medios en este país".



